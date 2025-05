Gravissimo incidente sotto l’iconico ponte di New York. Una nave scuola della Marina messicana ha impattato contro il ponte di Brooklyn, uno schianto che ha provocato la rottura di tutti gli alberi e che ha avuto conseguenze drammatiche per alcune delle persone che si trovavano a bordo. A fornire informazioni ed aggiornamenti in merito all’incidente che ha coinvolto la Cuauhtemoc è stata la Marina messicana con una serie di messaggi su X.

Oltre al sindaco della città Eric Adams che, sepre su X, ha sottolineato: “Stasera, la nave a vela Cuauhtemoc della Marina messicana ha perso potenza e si è schiantata contro il ponte di Brooklyn”. Tutti gli aggiornamenti ed il tragico bilancio delle vittime e dei feriti.

Nave scuola della Marina messicana contro il ponte di Brooklyn: il bilancio

Subito dopo la conferma del grave incidente che ha coinvolto il brigantino a palo costruito nel 1982 è stata avviata, proprio sotto l’iconico ponte newyorkese, una massiccia operazione di soccorso. A bordo del grande veliero erano infatti presenti 277 persone ed immediatamente si è temuto che alcune di essere potessero essere finite in acqua. Le immagini mostrate sui social mostrano l’imbarcazione con le vele ammainate mentre, a seguito dell’impatto, si spezzano i suoi tre alberi durante il passaggio sotto al ponte del veliero.

Uno schianto violentissimo quello avvenuto nell’East River in seguito al quale la Marina messicana si è subito attivata fornendo aggiornamenti sui social. Secondo quanto ipotizzato il veliero avrebbe perso potenza all’improvviso dirigendosi verso la spalla del ponte sul lato di Brooklyn. A confermarlo, successivamente, è stato il capo delle operazioni speciali della polizia cittadina statunitense Wilson Aramboles.

Incidente nave della Marina messicana: le testimonianze e il bilancio

Alcuni testimoni hanno parlato di momenti di panico a bordo: “Molte urla, alcuni marinai appesi agli alberi, sembrava che ci fosse panico sulla nave», ha detto. «Non ho visto nessuno cadere in acqua… La cosa che mi ha colpito di più è stato il panico sulla nave, e c’era un tizio sul retro che faceva cenno alla gente di allontanarsi dal punto in cui eravamo”, ha raccontato Nick Corso, un 23enne che si trovava nei pressi del ponte. Drammatico il bilancio: nell’incidente della nave, impegnata in una crociera di addestramento ed appena salpata da New York, sono morte due persone. Altre ventidue sono rimaste ferite, due delle quali in condizioni critiche.

Nessuno è caduto in acqua. Secondo quanto riportato dal locale dipartimento dei trasporti non vi sarebbe alcun danno strutturale al ponte che collega Brooklyn a Manhattan, rimasto chiuso per circa quaranta minuti: ciò nonostante è stata disposta un’accurata ispezione.