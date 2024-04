Iv: Bonifazi, 'su stadio Roma Calenda giustizialista di basso livello'

Roma, 6 apr. (Adnkronos) – "Ho ripensato stanotte a chi in questi anni mi ha attaccato sui media e sui social. I grillini, certo: ma anche alcuni sedicenti liberali sempre pronti a parlare di morale e di etica ma incapaci di osservare le regole del garantismo costituzionale e del rispetto umano. Guardate questo tweet, che ho conservato per due anni. E dopo l’assoluzione di ieri adesso posso dirlo: Carlo Calenda, anche tu sei solo un giustizialista di basso livello. Sei solo un Marco Travaglio che non ce l’ha fatta. Sei solo un finto liberale che non sa cosa sia il garantismo". Così su X il deputato di Italia viva Francesco Bonifazi, postando un vecchio tweet del leader di Azione che scriveva: "Francesco, con affetto, direi che quando parli di Roma sarebbe bene che ti limitassi al perimetro Parnasi-Stadio, questione sulla quale hai competenze indubbie e, diciamo così, ufficialmente riconosciute. Sul resto lascerei perdere".