La nascita del primogenito di Ultimo e della sua compagna Jacqueline Luna Di Giacomo, figlia della celebre Heather Parisi, si avvicina rapidamente. Il cantautore ha proclamato la grande notizia durante un concerto tenuto allo Stadio Olimpico di Roma lo scorso giugno, dedicando alla sua compagna e al suo pancione la canzone “Quel filo che ci unisce”, composta dopo il loro primo incontro, avvenuto circa quattro anni fa.

La gravidanza e le discussioni

Da quel momento, l’assenza della Parisi durante la gravidanza di Jacqueline ha suscitato molte discussioni, vista la loro lunga rottura. Con l’annuncio della gravidanza, si sono diffuse voci secondo cui la showgirl non avesse intenzione di conoscere suo nipote. Recentemente, in un’intervista a Verissimo, Heather ha deciso di chiarire le cose, negando tali affermazioni e dichiarando di essere felice per il futuro ruolo di nonna. Tuttavia, non ha mancato di lanciare stoccatine alla figlia, criticando coloro che condividono troppo della propria vita privata, un chiaro riferimento a Jacqueline, che l’anno passato aveva rivelato di non avere rapporti con la madre da un decennio.

La scelta di Jacqueline

Di fronte alle affermazioni di Heather, Jacqueline ha scelto di rimanere in silenzio e, poco dopo, si è diretta a New York con il compagno. Infatti, da alcune settimane, i due hanno deciso di trasferirsi negli Stati Uniti, dove intendono dare il benvenuto al loro bambino, che, secondo alcune voci, potrebbe chiamarsi Edoardo in memoria di un amico del cantante venuto a mancare. L’attrice sta coinvolgendo i suoi follower nella loro nuova vita a New York, condividendo le emozioni legate all’arrivo del suo primo figlio.

Il legame con il padre

Jacqueline Luna Di Giacomo ha voluto esprimere il suo affetto in modo speciale per il padre, Giovanni Di Giacomo, tramite i social network. Oggi, in occasione del compleanno di suo papà, ha condiviso un video gioioso in compagnia di lui, accompagnato dalla frase: “Buon compleanno nonno Nanni, mi manchi”. Ha anche postato un dolce scatto risalente alla sua infanzia che ritrae entrambi. Il legame tra Jacqueline e suo padre è molto forte, e lei spesso utilizza i social per dimostrare il suo profondo amore nei suoi confronti.

La situazione con Heather Parisi

Mentre chiama affettuosamente il padre “Nonno Nanni”, la situazione con Heather Parisi, sua madre, non sembra essere migliorata. Durante una recente visita in Italia per un’intervista a Verissimo, pare che madre e figlia non abbiano avuto occasione di incontrarsi. Al momento, la showgirl sembra non far più parte della vita di Jacqueline, che rimane in silenzio riguardo a questa situazione.