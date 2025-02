Dopo l’accordo con la Wada per il caso Clostebol, Jannik Sinner si gode un pò di relax sulle Dolomiti. Con lui non c’è Anna Kalinskaya, è crisi?

Jannik Sinner, relax sulle Dolomiti dopo il caso Clostebol

Sono 3 i mesi di squalifica per Jannik Sinner, che potrà tornare a giocare il prossimo 4 di maggio. Dopo l’accordo raggiunto con la Wada per il caso Clostebol, il campione altoatesino si gode qualche giorno di relax sulle Dolomiti, anche per seguire la sua seconda passione sportiva, ovvero lo sci. Sulle piste diversi fan lo hanno riconosciuto e hanno subito colto l’occasione per scattare qualche foto con lui. Per il numero 1 al mondo c’è ora da decidere come e dove allenarsi per questi mesi di squalifica visto che, le regole della sospensione, prevedono che non si possa allenare con atleti tesserati fino al 13 di aprile e che non possa farlo in centri affiliati alla federazione. Jannik dovrà quindi optare per centri privati, magari negli States o a Montecarlo.

Assente Anna Kalinskaya

Chi pensava di vedere sulle piste assieme Sinner anche la fidanzata Anna Kalinskaya si sbagliava. La tennista infatti, subito dopo l’eliminazione dai tornei di Dubai, è tornata a Miami. Ciò non fa che aumentare le voci circa una forte crisi tra i due.