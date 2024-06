Jannik Sinner ha vintoil prestigioso torneo di Halle. Il numero 1 al mondo ha sconfitto Hubert Hurkacz in una finale combattuta, terminata con due set vinti al tiebreak.

Prime parole del campione

Sinner ha dimostrato ancora una volta la sua classe e determinazione, imponendosi in un’ora e 49 minuti contro il polacco, numero 9 del ranking ATP e vincitore dell’edizione 2022. Dopo la vittoria, Sinner ha espresso la sua gioia e ha guardato avanti al prossimo grande obiettivo: Wimbledon. “Non vedo l’ora di giocare a Wimbledon, anche se non mi piace dire che sono il favorito, ma tra i favoriti”, ha dichiarato.

Sinner applaude Hurkacz dopo un punto Sensazionale: prova a imitarlo ma scoppia a ridere

Sinner ha vinto la finale del torneo di Halle battendo Hubert Hurkacz, ottenendo così il suo primo titolo sull’erba. Durante il match, Sinner ha dimostrato calma e fair play, applaudendo Hurkacz per un colpo straordinario di spalle che ha stupito tutti i presenti. Nel game successivo, Sinner ha cercato di replicare quel colpo, ma la palla è finita in rete, provocando risate tra il pubblico e Sinner stesso. Questo momento di leggerezza ha messo in luce la loro amicizia, come confermato dalle parole di Sinner a fine partita: “Voglio congratularmi con te, siamo grandi amici e giocare contro di te è speciale”. Hurkacz ha ricambiato i complimenti, riconoscendo il grande lavoro svolto da Sinner nell’ultimo anno. Ora Sinner si prepara per Wimbledon, dove sarà uno dei favoriti, ma rimane concentrato e fiducioso: “Non vedo l’ora di giocare, avrò più fiducia quest’anno”.

Il bilancio del 2024 di Sinner

Il 2024 si sta rivelando un anno straordinario per Sinner, con quattro trofei già conquistati e un bilancio di 38 vittorie contro soli tre sconfitte. Gli unici giocatori a batterlo quest’anno sono stati Carlos Alcaraz, in semifinale sia a Indian Wells che a Parigi, e Stefanos Tsitsipas, in semifinale a Montecarlo.