L’attore e musicista statunitense Jared Leto è stato accusato da nove donne di molestie sessuali. Ecco come si difende.

Jared Leto accusato di moleste sessuali

In una inchiesta pubblicata dall’Air Mail, nove donne si sono fatte avanti e hanno accusato l’attore e musicista statunitense Jared Leto di molestie sessuali. Alcune di loro hanno anche dichiarato che all’epoca dei fatti erano minorenni.

“E’ un segreto di Pulcinella per molto tempo“, ha detto una delle vittime. Tra le accuse mosse all’attore, quella di essere uscito nudo davanti a una diciassettenne, di aver fatto domande di natura sessuale a una sedicenne e di essersi masturbato davanti a una diciottenne. Tra le donne che hanno accusato Leto, anche la modella Laura La Rue, che ha raccontato di aver subito molestie da parte dell’attore durante un evento di beneficenza quando aveva solo 16 anni. Un’altra donna ha raccontato che quando aveva 18 anni era stata a una festa a casa dell’attore e “non era la più giovani tra le presenti“, che venivano convinte a fare il bagno nude in piscina. Insomma, accusa davvero pesanti nei confronti di Leto, che ha reagito così.

Jared Leto si difende così

Dopo le accuse di molestie sessuali, un rappresentante di Jared Leto ha replicato così all’Air Mail: “le conversazioni non contenevano nulla di sessuale o inappropriato”, aggiungendo anche che durante le feste nessuno dei fan di Jared “si è mai lamentato di irregolarità.“