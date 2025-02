Al Grande Fratello la tensione è alle stelle e anche l’opinione del pubblico è divisa: da una parte ci sono i sostenitori di Javier ed Helena, dall’altra quelli di Zeudi che si schierano contro Javier, arrivando addirittura alle minacce.

Il confronto acceso tra le due fazioni

Nella puntata di martedì, Zeudi ha avuto un acceso confronto con Mattia, con il quale è arrivata alla rottura. Durante il confronto, Mattia ha spiegato di aver nominato Chiara senza condizionamenti esterni, ma Zeudi ha reagito con nervosismo, dichiarando che il loro rapporto non sarebbe più lo stesso, e che non saranno più complici e scherzosi. L’intervento di Stefania ha poi alimentato ulteriormente la discussione.

Le minacce contro Javier

Al centro della polemica, però, c’è Javier, diventato bersaglio dei fan, tanto che sui social si moltiplicano gli appelli in sua difesa. Sui social, tanti si sono schierati in difesa del pallavolista argentino. “Bisogna andare a fondo soprattutto se minacciano di morte i familiari scoprire chi sono e una bella denuncia, se no è meglio che chiudono, in anni di Grande Fratello mai successo una cosa così di eterofobia poi siamo noi omofobi”, si legge nei commenti. Intanto nella giornata di oggi, 20 febbraio, ci sarà una nuova eliminazione. Stando al risultato di un sondaggio, sarà Maxime a dover abbandonare la Casa, il rugbista è infatti all’ultimo posto e domani dovrebbe con ogni probabilità lasciare il programma.