A Jenin (Cisgiordania) Israele risponde con le armi all'attentato in cui, circa dieci giorni fa, ha perso quattro uomini per mano dei palestinesi: il bilancio è di tre morti e numerosi feriti

Violenza e distruzione in nome della libertà e dell’indipendenza: il contrattacco sarebbe arrivato. A Jenin (Cisgiordania) Israele risponde con le armi all’attentato in cui, circa dieci giorni fa, ha perso quattro uomini per mano dei palestinesi. Il bilancio attuale è di tre morti e numerosi feriti.

Ancora corpi sotto le macerie

Stando a quanto si apprende dai media, sono diversi i corpi ancora sepolti sotto le macerie di un edificio colpito dall’aviazione. Mentre al-Fatah (Organizzazione per la Liberazione della Palestina) accusa Israele di aver lanciato un «attacco barbaro che non interferirà con la difesa del popolo», il ministro della Difesa israeliano Yoav Gallant scrive su Twitter: «Le forze israeliane operano nelle ultime ore con uno sforzo concentrato contro focolari di terrorismo a Jenin», a voler legittimare ufficialmente le operazioni intraprese. Le stesse potrebbero proseguire ancora una settimana: l’obiettivo dei soldati è setacciare la zona e localizzare i laboratori delle diverse milizie dove vengono realizzati ordigni e armi.

Nessuna intenzione di fare un passo indietro da entrambe le parti

«Ciò che il governo di occupazione israeliano sta facendo a Jenin è un nuovo crimine di guerra contro il nostro popolo indifeso»: queste le parole di Nabil Abu Rudeinah, portavoce del presidente Abu Mazen. Uno dei siti presi di mira dagli attacchi è un quartier generale utilizzato dalle fazioni palestinesi come posto di osservazione e luogo di ritrovo per terroristi armati, nonché come deposito di armi ed esplosivi e centro di contatto e comunicazione per gli agenti. Ciò si spiega con altre parole di Gallant: «Adotteremo un atteggiamento offensivo contro chiunque colpisca cittadini israeliani. Costoro pagheranno un prezzo elevato. Seguiamo da vicino le azioni dei nostri nemici, siamo pronti a ogni scenario».