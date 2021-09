La campionessa di ciclismo Jennifer Fiori è rimasta coinvolta in un incidente stradale ce le è costato la vita: aveva 35 anni

La campionessa di ciclismo Jennifer Fiori è rimasta coinvolta in un incidente stradale che le è costato la vita a soli 35 anni. Tanti i messaggi d’affetto in ricordo dell’atleta.

Morta la campionessa di ciclismo Jennifer Fiori

Era in sella alla sua motocicletta, quando è rimasta coinvolta in un incidente che le è costato la vita: Jennifer Fiori, campionessa di ciclismo, è morta a soli 35 anni.

Stava viaggiando a bordo della sua motocicletta in direzione mare sulla provinciale Corinaldese, quando è rimasta coinvolta in un incidente insieme a due auto. Sul luogo dello scontro, in località Molino Marazzana, sono intervenuti i soccorsi: un’eliambulanza è partita dall’ospedale di Torrette per cercare di salvare la vita alla giovane centaura. L’intervento dei soccorsi, però, non è servito: dopo mezz’ora di tentativi per rianimare Jessica, anche i sanitari si sono arresi.

La ragazza è morta sul colpo, a causa dell’impatto che l’ha sbalzata via dalla sua moto, a circa 20 metri di distanza.

Morte Jennifer Fiori, da stabilire la dinamica dell’incidente

Le altre due auto coinvolte nell’incidente, la cui dinamica è ancora da stabilire, sono un’Alfa Romeo e una Fiat Panda. La prima ha riportato danni, mentre la Fiat, un mezzo in servizio alla Caritas non aveva segni di impatto.

La polizia stradale si è riservata di effettuare acceramenti e ascoltare i testimoni dell’incidente prima di pronunciarsi. Quel che è certo, però, è che la vita della campionessa di ciclismo è stata spezzata tragicamente a soli 35 anni. I genitori, giunti sul posto, non hanno potuto fare altro che accarezzare il corpo della giovane, per darle l’ultimo saluto.

Morta Jennifer Fiori, i messaggi in ricordo della giovane

L’incidente che è costato la vita a Jennifer FIori ha causato problemi di viabilità nel tratto della provinciale, che è stato chiuso al traffico per consentire i soccorsi e i rilievi.

Intanto sui social sono apparsi svariati messaggi in ricordo della campionessa di ciclismo morta a soli 35 anni e del suo amore per lo sport. Nel 2013 Jennifer aveva raggiunto un traguardo prestigioso conquistando il quinto posto al campionato italiano donne èlite, che le aveva fatto guadagnare la convocazione ai raduni della nazionale italiana di ciclismo.