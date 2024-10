La cantante si è raccontata a cuore aperto in una intervista dove ha raccontato come sta affrontando la sua nuova vita da single.

Per anni sono stati una delle coppie più amate dello star system Hollywoodiano. All’inizio degli anni 2000 erano arrivati quasi all’altare, per poi coronare il loro sogno d’amore circa una ventina di anni più tardi. La separazione di Jennifer Lopez e Ben Affleck è arrivata come un fulmine a ciel sereno e ha colpito i fan della coppia che non si aspettavano una nuova separazione. JLo ha parlato per la prima volta della rottura nel corso di una intervista rilasciata al magazine Interview. L’artista ha spiegato di non aver rimpianti per ciò che è successo, pur promettendosi che non avrebbe più commesso lo stesso errore.

JLo sulla separazione da Ben Affleck: “Devo star bene da sola”

JLo ha aggiunto che il suo obiettivo è quello di riuscire ad amarsi e a stare bene con se stessa, pur evidenziando quanto sia molto dura la situazione: “Mi sento sola, spaesata, spaventata. Mi sento triste. Mi sento disperata”. La cantante ha poi osservato che non è necessario essere perfetti per poter essere amati, anzi chi ci ama veramente ci aiuterà nel processo di guarigione: “Questo è quello che ho imparato sull’amore, che è una cosa sicura”, ha affermato la popstar.

Jennifer Lopez e Ben Affleck, la separazione è legata allo scandalo Diddy?

Nel frattempo, si stanno estendo le trame sullo scandalo Diddy che ha sconvolto l’opinione pubblica in queste ultime settimane. Ricordiamo che JLo è stata legata all’artista tra il 1999 e il 2001. Stanno circolando voci su come la cantante possa essere legata alle vicende anche se per ora mancherebbero ancora delle conferme. In particolare, il discografico Marion Hugh Suge ha ipotizzato nel corso del suo podcast PDB che le vicende possano avere dei collegamenti con la separazione tra Lopez e Affleck.