E’ ufficiale: Jennifer Lopez e Ben Affleck divorziano. I due hanno già depositato le carte presso il tribunale di Los Angeles e a breve torneranno ufficialmente single.

Jennifer Lopez e Ben Affleck divorziano: carte depositate

A distanza di due anni dal matrimonio a Los Angeles, Jennifer Lopez e Ben Affleck si dicono addio. Le voci su una crisi circolavano da mesi, ma fino ad oggi non si avevano conferme. Adesso, invece, sappiamo che hanno depositato le carte presso il tribunale e, a breve, torneranno ufficialmente single.

Jennifer e Ben: nessun accordo prematrimoniale

A depositare le carte di divorzio presso il tribunale di Los Angeles è stata Jennifer Lopez. Sarebbe stata lei, stando a quanto sostengono i beninformati, a prendere la decisione di separarsi. Dai documenti, tra l’altro, si apprende che i due non avevano nessun accordo prematrimoniale, per cui l’addio dovrebbe essere rapido.

Perché Jennifer e Ben si sono lasciati?

Al momento, Jennifer e Ben non hanno fornito informazioni in merito all’addio. Nessuno dei due ha svelato i motivi dell’addio e, vista la loro ossessione per la privacy, è difficile che lo facciano in futuro. Il sogno dei fan di vederli insieme “finché morte non ci separi” si è infranto.