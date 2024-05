Jennifer Lopez, protagonista del film Netflix Atlas, ha confessato di essere terrorizzata dall’intelligenza artificiale. L’attrice teme soprattutto per il futuro e l’uso improprio dell’AI.

Protagonista di Atlas, film in cui l’umanità è stata quasi del tutto sostituita dai computer, Jennifer Lopez ha confessato di essere terrorizzata dall’intelligenza artificiale. L’attrice, proprio grazie alla pellicola, ha compreso ancora di più quali sono i rischi dell’AI e si è detta contraria al suo utilizzo in modo improprio.

Jennifer Lopez ha dichiarato:

“Ho visto pubblicità in cui si vendono prodotti di bellezza di cui non so nulla usando delle foto manipolate in cui il mio volto è ricoperto di rughe. Quindi, sì, l’IA è realmente spaventosa. Non mi sento per nulla sicura, anzi mi rende abbastanza nervosa la prospettiva di doverci convivere e penso che il film mostri con chiarezza quali siano i pericoli dell’IA, ma anche quali i vantaggi. Nella vita vera dobbiamo rimanere cauti“.