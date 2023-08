La pop star è tornata in Italia per le sue vacanze, ma senza il suo Ben

Ravioli, mare e tammurro. Jennifer Lopez è tornata in Italia, nella sua amata Costiera Amalfitana, e non solo. A Capri ha regalato, a sorpresa, un live show per i fan. JLo è in vacanza senza il tenebroso marito Ben Affleck, e a molti non è passato inosservato il suo sguardo più disteso. Sarà l’effetto ravioli e mambo ital(e)ano?

Jennifer Lopez tutta “anema e core” per le vacanze in Italia

“Certe cose solo in taverna accadono”. È il commento di uno dei tanti fan a margine del video pubblicato su Instagram dal noto locale di Capri “Anema e Core”. È qui che la pop star Jennifer Lopez, 54 anni, è apparsa in tutto il suo splendore. Un mini abito argentato e sbrilluccicante, in paillettes. Luccicante come una sfera della disco anni Ottanta, ha impugnato il microfono e improvvisato l’intramontabile “I Will Survive” di Gloria Gaynor. La regina di Capri ha improvvisato un vero e proprio concerto, con la voce accompagnato da tradizionali tammorre, mandando in visibilio fan, amici e colleghi.

Jennifer Lopez at Aurora restaurant in Capri, Italy. pic.twitter.com/7N0QNQfozx — Bennifer Updates (@BenniferUpdates) August 12, 2023

Jennifer Lopez at Taverna Anema e Core in Capri, Italy.pic.twitter.com/2keEqOGLnl

— best of jennifer lopez (@badpostjlo) August 12, 2023

JLo deve per forza andare a Capri ogni anno e cantare random in qualche ristorante, lei non può non farlopic.twitter.com/ORsFPudhfR

— Matteo 🌱 (@mattehwmars) August 12, 2023

Jennifer Lopez e la passione per i ravioli

J.Lo ha scaldato la notte dell’isola mescolandosi con le note, il buon cibo locale, la varietà della gente e dei colori che popolano il gioiellino al largo del Golfo di Napoli. Una notte inaspettata e speciale, come solo in vacanza può accadere.

La celebrità è tornata ancora una volta nel nostro Bel Paese, l’Italia dove sogna di vivere, come ha più volte confidato. Nei giorni scorsi ha apprezzato i ravioli dedicando post e storie al cibo italiano.

Ma suo marito Ben Affleck non si è visto e non l’ha raggiunta sull’isola. A molti non è passato inosservato lo sguardo più disteso, almeno in vacanza, dopo le tensioni vere o presunte che avrebbero scombinato un po’ la coppia. Solo la pausa da un amore litigarello? O è l’effetto del mambo itali(e)ano a illuminarle il volto?