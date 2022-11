Jennifer Lopez e Ben Affleck, storia al capolinea? Lei cancella le foto e sparisce da Instagram

Storia al capolinea tra Jennifer Lopez e Ben Affleck? Da mesi si vocifera di una presunta crisi tra i due e adesso, ad avvalorare questa ipotesi, tutte le foto che li ritraevano insieme sono state cancellate dai canali social della popstar.

Jennifer Lopez: le foto con Ben Affleck

Mentre i rumor in merito a una sua presunta crisi col marito Ben Affleck si fanno sempre più insistenti, Jennifer Lopez avrebbe cancellato tutte le sue foto con l’attore dai suoi canali social e avrebbe sostituito l’immagine del profilo con una schermata di colore nero. In tanti si chiedono se la cantante non abbia deciso di comunicare in questo modo la fine della relazione con il cantante o se invece – come ipotizzato da qualcuno – non sia stata vittima di un attacco hacker.

Al momento sulla questione non sono emerse conferme e in tanti si chiedono se JLo romperà prestoi il silenzio in merito alla questione. A differenza della popstar, l’attore non possiede canali social ufficiali.

Le nozze

Jennifer Lopez e Ben Affleck sono tornati insieme 12 anni dopo la loro rottura, giunta a un passo dall’altare. A seguire i due si sono ricostruiti una vita con altri partner, per poi tornare insieme a sorpresa nel 2021.

Pochi mesi fa sono convolati a nozze a Los Angeles e in tanti tra i loro fan sono stati entusiasti per questo inatteso ritorno di fiamma. La cantante sembrava essere più felice che mai accanto all’attore e in tanti sono curiosi di sapere se la storia tra i due sia davvero giunta al capolinea.