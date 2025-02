Jenny Urtis, recentemente, ha rivelato di essere fidanzata. L’ex re dei paparazzi, Fabrizio Corona, ha svelato qualche dettaglio in più su questo misterioso uomo.

Jenny Urtis, svelato il fidanzato: la rivelazione di Corona

Era dicembre quando Jenny Urtis ha fatto coming out come donna trans e, di recente, nel podcast di Hego Tv, “Three Shoots”, ha anche rivelato di essere fidanzata. Fabrizio Corona ha voluto svelare qualche dettaglio in più sul fidanzato della Urtis, di cui non si conosce l’identità ma che, secondo l’ex re dei paparazzi, è un bellissimo uomo: “lui è un uomo calabrese, ma davvero un bellissimo uomo, se proprio devo trovargli un difetto è che è un pò bassino, però è veramente bello, parlo di altezza perché lei è molto alta. Ma se lo vedi è proprio maschio, con la barba, il capello con la riga, abbronzato, muscoloso, serio, imprenditore, educato, un uomo sistemato.” Corona ha concluso affermando che Jenny Urtis e il nuovo fidanzato si amano davvero, che lui stesso è stato a cena con loro e li ha visti molto innamorati.

Jenny Urtis sul fidanzato: “Ha lasciato la fidanzata per stare con me”

L’ex vippona Jenny Urtis, nel podcast ha parlato più approfonditamente del nuovo fidanzato, un misterioso e bellissimo uomo calabrese, asserendo che il giovane ha lasciato la propria fidanzata per stare insieme a lei: “lui aveva la fidanzata. Poi mi vedeva sui social nelle mie sfilate. Una volta ci siamo visti un weekend e ci siamo fidanzati. Tra noi è scoccato qualcosa. Uno si innamora della persona, lui è andato oltre i pregiudizi.” Restano però dei dubbi sulla relazione, in quanto di recente la stessa Urtis ha dichiarato che la sua storia d’amore era finita, attribuendo la colpa all’intromissione dei genitori del ragazzo. Non sappiamo però se si stesse riferendo all’uomo calabrese o a una precedente storia.