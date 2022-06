Joe Biden cade dalla bicicletta in Delaware. Il piede del presidente degli USA era rimasto incastrato nel pedale mentre provava a scendere.

Il Presidente Joe Biden è caduto dalla sua bicicletta durante un giro vicino alla sua casa di Rehoboth Beach, nel Delaware, dove lui e la moglie stavano festeggiando il loro 45° anniversario di matrimonio.

Joe Biden cade dalla bicicletta

La notizia è stata riportata dal Daily Mail.

Fortunatamente il presidente degli Stati Uniti d’America sta bene e non ha avuto bisogno di assistenza medica dopo la rovinosa caduta in bici. Joe Biden è caduto alle 9.30 circa del mattino e, subito dopo essersi rialzato, ha dichiarato ai presenti, tra cui molti giornalisti, di stare bene. La First Lady Jill Biden si è ricongiunta con il presidente solo dopo la sua caduta in quanto era lontana al momento dell’incidente.

Tempestivo l’intervento delle guardie del corpo e dei servizi segreti.

Joe #Biden è caduto dalla bicicletta in Delaware pic.twitter.com/qXVS5GVYWA — Ultimora.net – LIVE (@ultimoraLIVE) June 18, 2022

La dinamica dell’incidente

La causa dell’incidente che ha portato Joe Biden a cadere dalla bicicletta è molto comune tra i ciclisti amatoriali.

Il piede del presidente è rimasto incastrato nel pedale mentre provava a scendere dalla sella. Questa dinamica è stata confermata anche da Biden in persona. Aiutato dagli agenti e dalla folla presente sul luogo della caduta, il presidente degli USA si è rialzato ed ha salutato la folla, stringendo mani e risponendo anche ad alcune domande che riguardavano lo stato federale del Delaware e la politica estera, in particolare i rapporti con il leader cinese Xi Jinping.