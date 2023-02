Joe Biden è a Kiev: visita a sorpresa del Presidente degli Stati Uniti in Ucraina con Volodymyr Zelensky che ha ricevuto il presidente Usa e si appresta a tenere una conferenza stampa congiunta.

Si tratta della prima visita di Biden in Ucraina da quando il 24 febbraio 2022 la Russia ha invaso il paese. Per oggi era in programma una visita a Varsavia, in Polonia, per un summit con i leader degli ex paesi del blocco sovietico, ma il capo della Casa Bianco ha deciso di proseguire a sud est.

La visita a sorpresa: Joe Biden è a Kiev

Poche ore fa un portavoce della Casa Bianca aveva “escluso in maniera categorica che Biden potesse approfittare della visita in Polonia per attraversare il confine e andare anche a Kiev”, il che l’avrebbe dovuta dire lunga sul fatto che sarebbe accaduto il contrario.

Già a metà mattina molti giornalisti avevano segnalato che in città erano state dispiegate misure di sicurezza ancor più eccezionali delle consuete, poi la lunga carovava di Cadillac Escalade nere aveva fatto capire chi fosse ij città. Joe Biden è stato filmato e fotografato a passeggio per la città assieme al presidente ucraino Volodymyr Zelensky e nelle prossime ore ci si attende una loro conferenza stampa congiunta.

L’allarme aereo con Biden in città

Dopo una visita congiunta alla cattedrale di San Michele, dove ha reso omaggio alle vittime della guerra, Biden è incappato in un allarme aereo. E sui suoi account social il presidente Usa ha scritto in questi minuti: “Mentre il mondo si prepara a celebrare il primo anniversario della brutale invasione dell’Ucraina da parte della Russia, oggi sono a Kiev per incontrare il presidente Zelenskyy e ribadire il nostro impegno incrollabile e sbandierato verso la democrazia, la sovranità e l’integrità territoriale dell’Ucraina”.

E in chiosa: “Quando Putin ha lanciato la sua invasione quasi un anno fa, pensava che l’Ucraina fosse debole e che l’Occidente fosse diviso. Pensava di poterci superare. Ma si sbagliava di grosso”.