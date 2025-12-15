José Antonio Kast e il ritorno della destra in Cile

Il Cile ha recentemente assistito a un’importante trasformazione politica con l’elezione di José Antonio Kast, un esponente della destra radicale. La sua vittoria nel ballottaggio ha segnato un netto cambiamento rispetto al governo progressista dell’ex presidente Gabriel Boric. Kast ha ottenuto il 58% dei voti, superando la sua avversaria di sinistra, Jeannette Jara, che ha raccolto il 42% dei consensi.

Questa elezione rappresenta non solo una vittoria personale per Kast, ma anche un riflesso di un clima politico in evoluzione in tutta l’America Latina, dove diversi leader conservatori stanno guadagnando terreno. La campagna di Kast si è concentrata su temi come la sicurezza pubblica e il controllo dell’immigrazione, rispondendo a preoccupazioni diffuse tra i cittadini.

Il programma di governo di Kast

Uno degli aspetti fondamentali del programma di Kast prevede misure drastiche per combattere la criminalità. Nonostante il Cile sia considerato uno dei paesi più sicuri della regione, Kast ha promesso di adottare un approccio autoritario per affrontare i crimini legati alle bande e l’aumento dei tassi di omicidio nelle città principali. Ha annunciato l’intenzione di inviare le forze armate nelle aree ad alta criminalità e di costruire nuove prigioni.

Un approccio severo all’immigrazione

In aggiunta alle sue promesse di sicurezza, Kast ha anche delineato un piano rigoroso per gestire l’immigrazione. Ha intenzione di espellere i migranti irregolari, stabilendo una scadenza di 92 giorni per il loro rimpatrio, una misura che ha già sollevato preoccupazioni lungo il confine settentrionale con il Perù, dove molti venezuelani cercano rifugio.

Il suo programma prevede anche la creazione di una forza di polizia simile all’agenzia statunitense ICE, nota per le sue operazioni contro i migranti. Questa proposta ha sollevato interrogativi sulla sua attuazione pratica, considerato che si stima che attualmente ci siano circa 400.000 migranti irregolari nel paese.

Le origini e il background di Kast

Kast è nato a Santiago nel 1966 da genitori immigrati tedeschi con legami storici controversi. Suo padre era un membro del partito nazista prima di emigrare in Cile dopo la seconda guerra mondiale. Questa eredità ha influenzato la sua carriera politica, in particolare la sua ammirazione per l’ex dittatore Augusto Pinochet, un tema che ha sollevato molte polemiche durante la campagna elettorale.

In precedenza, Kast ha ricoperto il ruolo di deputato per oltre dieci anni e ha fondato il Partito Repubblicano nel 2019, un partito che si è posizionato come una risposta alle crescenti preoccupazioni per la sicurezza e l’economia stagnante. La sua retorica ha trovato risonanza tra gli elettori stanchi delle politiche progressiste e preoccupati per la crescente insicurezza.

Le reazioni e le implicazioni regionali

Dopo la vittoria di Kast, molti leader di destra in America Latina hanno espresso il loro supporto, vedendo in questa elezione un segnale di una nuova era politica. Il presidente argentino Javier Milei e il presidente ecuadoriano Daniel Noboa hanno entrambi celebrato l’elezione di Kast, evidenziando una tendenza più ampia verso il conservatorismo nella regione.

Le reazioni internazionali non si sono fatte attendere. Il segretario di Stato degli Stati Uniti, Marco Rubio, ha annunciato la volontà di collaborare con il nuovo governo cileno, evidenziando l’importanza della sicurezza regionale e delle relazioni commerciali. Anche la Spagna ha espresso la volontà di mantenere relazioni amichevoli con il Cile, nonostante le divergenze politiche.

La vittoria di Kast è quindi vista come un segno di un cambiamento significativo nel panorama politico del Cile, ma anche come parte di un fenomeno più ampio che coinvolge l’intera America Latina, dove le elezioni recenti hanno premiato leader con ideologie simili.