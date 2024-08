Justin Bieber e Hailey Baldwin hanno condiviso con un affettuoso post sui social la gioia per la nascita del loro primo figlio

Il cantante Justin Bieber ha annunciato la nascita del suo primo figlio con la moglie Hailey Baldwin.

Justin Bieber e Hailey Baldwin annunciano la nascita del primo figlio

In un post su Instagram, l’artista canadese ha condiviso una foto del piedino del figlio appena nato. “Benvenuto a casa” ha scritto nella didascalia, rivelando anche il nome del nascituro: Jack Blues Bieber. La coppia aveva annunciato la gravidanza a maggio, postando sui social un video e delle immagini di Hailey che mostrava il suo pancione in un abito di pizzo bianco. La modella americana 27enne e il cantante pop si sono sposati con una cerimonia segreta a New York nel 2018.

Due carriere di successo

Conosciuto per le sue canzoni di successo come “Baby”, “Love Me” e “Yummy”, Justin Bieber è diventato famoso a soli 13 anni. L’anno scorso, tuttavia, è stato costretto a cancellare le date rimanenti del suo tour mondiale “Justice” poiché si stava riprendendo dalla sindrome di Ramsay Hunt, una patologia neurologica che può causare una paralisi facciale. Hailey, figlia dell’attore Stephen Baldwin e nipote degli attori Alec, William e Daniel Baldwin, è la fondatrice di una linea di cura della pelle, Rhode. Nonostante siano entrambi sempre stati abituati a vivere sotto i riflettori, hanno lavorato sodo per trovare il giusto equilibrio con la loro vita privata.

Gli auguri delle star

La coppia aveva inizialmente scelto di mantenere il riserbo sulla gravidanza. La testimonial di Victoria’s Secret, tuttavia, ha confessato che custodire il segreto per sei mesi è stato davvero stressante. “Volevo vivere la mia vita senza nascondere nulla” ha spiegato durante un’intervista. Tra i primi volti famosi a congratularsi per la nascita di Jack Blues Bieber, ci sono state Katy Perry e la modella Kylie Jenner. “La tua benedizione è arrivata” ha scritto la cantante come commento al post del collega.