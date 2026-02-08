Juventus contro Lazio: anticipazioni e formazioni della sfida di Serie A

Oggi, domenica 8 febbraio, Juventus e Lazio si preparano a scendere in campo per un incontro imperdibile della 24ª giornata di Serie A. La partita si svolgerà all’Allianz Stadium di Torino e promette emozioni forti per i tifosi di entrambe le squadre, desiderosi di vedere i propri beniamini trionfare.

I bianconeri, guidati dal tecnico Luciano Spalletti, arrivano da un periodo di alti e bassi.

Dopo aver subito una netta sconfitta per 3-0 contro l’Atalanta nei quarti di finale di Coppa Italia, sono riusciti a riprendersi nell’ultimo turno di campionato battendo il Parma con un convincente 4-1. Dall’altra parte, la Lazio, sotto la guida di Maurizio Sarri, ha ritrovato fiducia grazie a una vittoria per 3-2 sull’ostico Genoa.

Le formazioni delle due squadre

Il match di oggi è previsto per le ore 20:45 e le due squadre si presentano con formazioni che riflettono le loro ambizioni. La Juventus schiererà un 4-2-3-1, con Di Gregorio in porta e una difesa composta da Kalulu, Bremer, Kelly e Cambiaso. A centrocampo, Locatelli e Thuram dovranno gestire il gioco, mentre Conceicao, McKennie e Boga si occuperanno di supportare l’unica punta, David.

La Lazio in campo

La Lazio, per contro, adotterà un modulo 4-3-3. Provedel sarà il portiere, mentre Marusic, Gila, Romagnoli e Tavares formeranno la linea difensiva. In mezzo al campo, Basic, Cataldi e Taylor cercheranno di controllare il possesso, mentre il trio d’attacco composto da Isaksen, Pedro e Maldini si preannuncia molto pericoloso.

Statistiche e precedenti

La storia recente degli incontri tra Juventus e Lazio a Torino è a favore dei bianconeri. Su 94 confronti ufficiali, i padroni di casa hanno conquistato 59 vittorie, contro le 13 della Lazio e 22 pareggi. L’ultima vittoria della Lazio risale alla stagione /18, mentre la Juventus ha segnato nei suoi ultimi 16 incontri casalinghi contro i biancocelesti, accumulando un totale di 34 gol.

Focus sulle espulsioni

Un dato curioso riguarda la Lazio, che nella stagione attuale ha ricevuto il maggior numero di espulsioni della Serie A, ben sette. Questo potrebbe influenzare le scelte tattiche di Sarri e la gestione del match.

Le dichiarazioni degli allenatori

In vista della partita, Luciano Spalletti ha dichiarato: “Dobbiamo essere in grado di adattarci al gioco della Lazio, che è molto dinamico e compatto. Dobbiamo tenere alta l’attenzione sulle distanze e il ritmo di gioco per avere la meglio.” Dall’altro lato, Maurizio Sarri ha sottolineato le difficoltà del suo gruppo, affermando: “Abbiamo un team giovane che sta ancora cercando di trovare la giusta condizione per affrontare le sfide della Serie A.”

Questo incontro non è solo una sfida per i tre punti, ma rappresenta anche un’opportunità per entrambe le squadre di dimostrare il proprio valore. Con la Juventus in corsa per mantenere il quarto posto e la Lazio che punta a consolidare le proprie ambizioni europee, la tensione in campo sarà palpabile.