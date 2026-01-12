Juventus-Cremonese: Orario, Formazioni e Dove Guardarla in Diretta

Il campionato di Serie A entra nel vivo con la partita tra Juventus e Cremonese, che si svolgerà allo Stadium di Torino. Questo incontro rappresenta un’importante opportunità per entrambe le squadre, in particolare per i bianconeri, che cercano di consolidare la loro posizione in classifica dopo un’ottima prestazione nell’ultima giornata.

La Juventus, guidata da Luciano Spalletti, arriva da una vittoria convincente contro il Sassuolo, mentre la Cremonese, allenata da Davide Nicola, ha ottenuto un pareggio in trasferta contro il Cagliari. Entrambi i team sono motivati e pronti a dare il massimo sul campo.

Dettagli della partita

Il fischio d’inizio di Juventus-Cremonese è fissato per le 20:45. La partita sarà trasmessa su Dazn, e sarà disponibile anche sui canali Sky, come Sky Sport Calcio, Sky Sport 4K e Sky Sport 251. Gli appassionati potranno seguire l’incontro in streaming tramite le app di Dazn, Sky Go e NOW.

Probabili formazioni

Per quanto riguarda le formazioni, la Juventus scenderà in campo con un modulo 3-4-2-1: in porta ci sarà Di Gregorio, supportato dalla difesa formata da Kalulu, Bremer e Koopmeiners. A centrocampo, McKennie, Thuram, Locatelli e Cambiaso dovrebbero garantire equilibrio e supporto agli attaccanti Miretti e Yildiz, insieme a David.

Dall’altra parte, la Cremonese si schiererà con un 3-5-2: Audero in porta, difesa composta da Terraggiano, Baschirotto e Bianchetti. A centrocampo, si prevede l’impiego di Barbieri, Payero, Bondo, Vandeputte e Pezzella, mentre l’attacco sarà guidato dalla coppia Bonazzoli e Vardy.

Analisi delle squadre

La Juventus sta attraversando un momento positivo, con un gioco che sembra finalmente fluido e coordinato. La vittoria contro il Sassuolo ha evidenziato la capacità della squadra di creare occasioni e finalizzarle, un aspetto fondamentale per affrontare avversari come la Cremonese. Spalletti ha messo a punto un sistema che valorizza il talento dei suoi giocatori, cercando di sfruttare al meglio le potenzialità offensive.

Al contrario, la Cremonese ha mostrato qualche difficoltà, specialmente nella fase difensiva. Il pareggio contro il Cagliari ha evidenziato come la squadra di Nicola debba migliorare nella gestione delle situazioni di gioco e nella costruzione del gioco offensivo. I grigiorossi sono pronti a lottare per ottenere punti preziosi in trasferta, ma dovranno essere molto attenti a non lasciare spazi agli attaccanti avversari.

Le aspettative per il match

Le aspettative per Juventus-Cremonese sono alte, sia per il valore delle squadre sia per l’importanza della partita in ottica classifica. Gli appassionati di calcio sono ansiosi di vedere come si comporteranno le due formazioni in questo scontro diretto. La Juventus punta a continuare la sua striscia positiva, mentre la Cremonese cerca di riscattarsi e portare a casa un risultato positivo.