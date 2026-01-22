Juventus Trionfa 2-0 contro il Benfica nella Fase a Gironi della Champions League

Il match di Champions League tra Juventus e Benfica ha visto trionfare i bianconeri con un punteggio di 2-0, grazie a due reti segnate nella seconda metà della partita. La vittoria si è rivelata cruciale per la squadra di mister Spalletti, che si è così assicurata un posto nei playoff del torneo europeo, mantenendo vive anche le speranze di un accesso diretto agli ottavi di finale.

Nel contesto di un Allianz Stadium gremito, i tifosi hanno assistito a un avvio di gara intenso, con la Juventus che ha subito cercato di imporre il proprio gioco. I primi sussulti sono arrivati da Yildiz, il quale ha messo in difficoltà il portiere avversario Trubin con due tentativi dalla distanza, mostrando l’intenzione della squadra di attaccare.

La partita si accende nella ripresa

Dopo un primo tempo dove il punteggio è rimasto fermo sullo 0-0, la Juventus ha ripreso la gara con un piglio diverso. Al decimo minuto del secondo tempo, Thuram ha sbloccato il punteggio con un tiro preciso che ha sorpreso il portiere avversario. Questo gol ha dato nuova energia alla squadra, che ha immediatamente trovato il raddoppio grazie a McKennie, il quale ha finalizzato un’ottima combinazione con David.

Le occasioni del Benfica

Nonostante il momento difficile, il Benfica ha cercato di reagire. Aursnes ha sfiorato il gol con un colpo di testa che ha colpito il palo. Tuttavia, il momento clou per gli ospiti è arrivato quando l’arbitro ha concesso un rigore a seguito di un fallo di Bremer. Il tentativo di Pavlidis è risultato fatale per i portoghesi, che hanno visto il loro attaccante scivolare e mandare il pallone fuori.

La sconfitta dell’Atalanta

In un’altra sfida di Champions League, l’Atalanta ha subito una sconfitta casalinga contro l’Athletic Bilbao, perdendo 3-2. La squadra bergamasca era riuscita a portarsi in vantaggio con un gol di Scamacca, ma i baschi hanno ribaltato la situazione grazie a una prestazione intensa nel secondo tempo. Questo risultato ha complicato ulteriormente la situazione in classifica per l’Atalanta, ora ferma a 13 punti.

Riflessioni sulla classifica attuale

Con la vittoria contro il Benfica, la Juventus raggiunge quota 12 punti, posizione che le consente di guardare con ottimismo alle prossime partite. L’Inter, anch’essa a 12 punti, rappresenta un diretto avversario per i bianconeri. La prossima gara sarà fondamentale per determinare le possibilità di accesso agli ottavi di finale, mentre il Benfica rischia seriamente l’eliminazione con solo 6 punti.

La Juventus ha dimostrato di avere le qualità necessarie per competere ai massimi livelli in Europa. Con una prestazione convincente e i gol decisivi di Thuram e McKennie, la squadra ha aperto la strada verso i playoff, mentre l’Atalanta dovrà rimanere concentrata per raddrizzare il proprio cammino in questa Champions League.