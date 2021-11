Negli USA, una coppia originaria di Kansas City è morta in un incidente ferroviario mentre stata tornando a casa da una cena del Ringraziamento.

Negli Stati Uniti d’America, una coppia che risiedeva a Kansas City è morta dopo essere rimasta coinvolta in un incidente ferroviario. Il drammatico evento si è consumato mentre i coniugi stavano rincasando dopo aver partecipato a una cena del Ringraziamento.

Kansas City, coppia morta in un incidente ferroviario: tornava a casa dalla cena del Ringraziamento

Nella serata di giovedì 25 novembre, introno alle 18:30 ora locale, una coppia anziana ha perso la vita in un incidente ferroviario che ha coinvolto un treno nel Kansas rurale, negli Stati Uniti d’America.

Secondo quanto riferito dai funzionari locali, pare che un treno merci abbia improvvisamente travolto la vettura a bordo della quale si trovavano i coniugi, mentre stava transitando nella contea di Miami.

Dopo essere stato travolto, il veicolo di proprietà della coppia è stato trascinato dal treno merci lungo i binari per una distanza considerevole mentre il mezzo tentava di frenare la propria corsa.

In questo contesto, tuttavia, in relazione a quanto spiegato dai funzionari locali a KCTV, a un certo punto, il veicolo ha preso improvvisamente fuoco rendendo vana ogni possibilità di salvezza per i coniugi.

Kansas City, coppia morta in un incidente ferroviario: il riconoscimento dei coniugi

Le vittime del tragico evento risiedevano nell’area metropolitana di Kansas City e, a quanto si apprende, stavano tornando a casa dalla cena del Ringraziamento quando è avvenuto l’incidente.

Sulla scena del funesto accaduto, si è recato il figlio dell’anziana coppia che ha provveduto a riconoscere e identificare i genitori improvvisamente scomparsi.

Kansas City, coppia morta in un incidente ferroviario il giorno del Ringraziamento: il capitano Matthew Kelly

In merito all’incidente, si è espresso il capitano Matthew Kelly dell’ufficio dello sceriffo della contea di Miami che, a KCTV, ha dichiarato quanto segue: “Questa è una chiamata emotiva per chiunque sia coinvolto in questo.

Non solo per la famiglia ma anche per noi sulla scena. Nessuno vuole rispondere a queste chiamate. Sono molto traumatiche per chiunque sia coinvolto e penso che tutto diventi ancora più traumatico in un giorno di festa come questo”.

Il capitano Kelly, poi, ha spiegato che il suo dipartimento ha provveduto a contattare la famiglia delle vittime per offrire loro assistenza. Intanto, sul sinistro ferroviario, è stata aperta un’indagine nel corso della quale si provvederà a verificare il corretto funzionamento delle rotaie e delle luci posizionate all’incrocio tra la sede stradale e i binari.