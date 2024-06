Kanye West deturpa la villa di Tadao Ando e la mette in vendita: zero acquirenti per il rapper.

A distanza di qualche anno dall’acquisto e dopo averla praticamente distrutta, Kanye West ha deciso di mettere in vendita la casa che fu progettata dall’architetto giapponese di fama internazionale Tadao Andō.

Kanye West deturpa la villa di Tadao Ando: ora è in vendita

Nel 2021, Kanye West ha acquistato una bellissima villa situata sulla spiaggia di Malibu, in California. Non si tratta di una casa qualsiasi, ma di una dimora che il rapper e produttore discografico statunitense ha pagato ben 55 milioni di euro perché costruita dallo studio di architettura Marmol Radziner su progetto di Tadao Andō. Quest’ultimo, architetto giapponese di fama mondiale, è famoso per il suo stile caratterizzato da rigorose e precise forme geometriche e per i richiami al brutalismo.

Cosa ha fatto Kanye West alla villa di Tadao Ando?

Appena ha comprato la villa, Kanye West l’ha completamente snaturata. Il rapper e la compagna Bianca Censori hanno apportato sostanziali modifiche, demolendo gli elementi chiave del lavoro di Tadao Andō. Ian Parker, giornalista del New Yorker, ha definito “violento remix” i cambiamenti effettuati dell’artista, sottolineando che ha “deturpato” l’opera di uno degli architetti più famosi al mondo. Kanye ha eliminato perfino tutto il cemento a vista, facendolo verniciare ovunque.

Kanye West mette in vendita la villa, ma nessuno la vuole

Dopo gli interventi di Kanye West, la villa non ha più nulla dell’estro di Tadao Andō. E’ per questo che adesso che la dimora è in vendita non si trova nessun acquirente disposto a sborsare milioni di dollari per diventarne proprietario. Anche perché, per farla tornare ai vecchi albori è necessaria un’intensa opera di riqualificazione.