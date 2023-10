CHICAGO – Tre nomi, tre talenti, una bandiera. La Kao Salon Global Experience, tenutasi a Chicago il 24 e 25 settembre 2023, è stata non solo un palcoscenico per i migliori artisti della bellezza mondiale, ma anche una vetrina per l’eccellenza italiana. Emanuele Toscano, Lino Incorvaia e Ivan Vinella, giovani parrucchieri italiani, si sono distinti in un evento che ha visto la partecipazione di circa 3,000 stilisti provenienti da tutto il mondo.

Kao Salon Division: Dove l’Arte Incontra la Scienza

Per chi non lo sapesse, la Kao Salon Division è una divisione della multinazionale giapponese Kao Corporation, focalizzata su prodotti e servizi per il settore dei saloni di bellezza. Con una presenza in oltre 40 paesi e servendo più di 40,000 saloni, la Kao Salon Division è un punto di riferimento nel settore. L’evento è una celebrazione d’ispirazione, abilità artistica e innovazione nel mondo.

L’Orgoglio Italiano Fa Sentire la Sua Voce

Gli italiani si sono fatti notare. Emanuele Toscano è stato finalista nella categoria ‘Creative Hair Cutter of the Year’, Lino Incorvaia in ‘Creative Colorist of the Year’ e Ivan Vinella in ‘New Talent Colorist of the Year’. Questi talenti emergenti hanno mostrato una combinazione unica di tecnica e creatività, rappresentando una nuova generazione di stilisti italiani pronti a lasciare il segno a livello internazionale.

Emanuele Toscano: ‘Un Percorso di Crescita e Scoperta’

Emanuele Toscano, uno dei finalisti, ha voluto esprimere la sua gratitudine verso alcune figure chiave che hanno contribuito al suo successo. “Voglio anche esprimere la mia gratitudine all’amministratore delegato di Kao Italy, Valeria Defiore, ad Alessandro Pareti teacher educator del team del Master Stylist, Samanta Tressino, education manager centro south Italy e Roberta Fiorindo, head education Italy. Grazie a Daniele Milazzo, l’Area Manager di Kao Italy, Goldwell Italia e il suo staff, Kao Salon Division, Goldwell Sicilia e l’agenzia creativa, Plan Studios Group, che mi segue da sempre nel percorso di crescita comunicativa.”

Samanta Tressino: ‘La passione, la creatività ma soprattutto la costante formazione con Kao Goldwell ha portato Emanuele ad una importante crescita professionale ed aver raggiunto oggi il 1° posto nazionale nella categoria taglio. Complimenti Emanuele!’

Daniele Milazzo: ‘Sostengo che nella vita una vocale può fare la differenza ed esattamente la O o la E, fOrmarsi per non fErmarsi. I nostri tre finalisti hanno effettuato tutti i percorsi formativi GOLDWELL sia in zona che nelle Accademie di Roma e di Milano ed è stata questa la chiave del loro successo sia nei loro rispettivi negozi che nella kermesse mondiale di Chicago. Ad maiora semper.’

In Conclusione: L’Italia, un Paese da Ammirare

In un settore in cui la tecnologia sta iniziando a giocare un ruolo sempre più centrale, la performance di questi giovani italiani ricorda al mondo che l’eccellenza vera e propria risiede nella maestria umana e nella creatività. Essi non solo hanno rappresentato l’Italia in modo eccellente, ma hanno anche elevato il livello globale della competizione, lasciando un’impronta indelebile sul palcoscenico della Kao Salon Global Experience.