Kasyanov e Altri Ex Leader Russi Inseriti nella Lista di Estremisti dal Governo Russo

L'ex Primo Ministro Michail Kasyanov è stato inserito nella lista degli estremisti in Russia, un chiaro allerta per la libertà di espressione e i diritti civili nel paese.

La recente decisione della Russia di inserire l’ex primo ministro Mikhail Kasyanov nella sua lista di “terroristi e estremisti” segna un’importante escalation nella repressione delle voci critiche all’interno e all’esterno del paese. Questo elenco, gestito dall’agenzia di monitoraggio finanziario Rosfinmonitoring, è utilizzato per identificare pubblicamente individui e organizzazioni che si oppongono al governo russo.

La misura è vista come parte di un attacco più ampio contro i dissidenti in esilio, in particolare quelli che hanno criticato apertamente l’invasione dell’Ucraina da parte della Russia. Kasyanov non è l’unico a essere stato colpito: anche l’economista Sergei Guriev e l’editor della Novaya Gazeta Europe Kirill Martynov sono stati aggiunti a questa lista infamante.

Il contesto della repressione russa

La lista di Rosfinmonitoring comprende ora oltre 19.000 persone e oltre 800 organizzazioni. Quelli che vi sono inclusi subiscono gravi conseguenze, come il congelamento dei loro beni e la sospensione dei servizi finanziari. Questa azione legale consente al governo di controllare e reprimere chiunque possa costituire una minaccia per il suo potere.

Il caso di Mikhail Kasyanov

Kasyanov, che ha ricoperto il ruolo di primo ministro dal 2000 al 2004, è stato uno dei critici più vocali di Vladimir Putin. Dopo il suo licenziamento, ha co-fondato movimenti di opposizione come il Partito della Libertà del Popolo (PARNAS), che è stato successivamente sciolto dal tribunale supremo. La sua critica all’invasione dell’Ucraina e il suo impegno attivo nell’Anti-War Committee lo hanno reso un target privilegiato per le autorità russe.

Reazioni e conseguenze

Le azioni del governo russo nei confronti di Kasyanov e degli altri membri dell’Anti-War Committee sono state interpretate come un tentativo di soffocare la dissidenza. Le accuse mosse contro di loro includono la “sequestro violento del potere” e l’“organizzazione di una comunità terroristica”, con l’FSB (Servizio Federale di Sicurezza) che sostiene che il gruppo stia cercando di sovvertire l’ordine costituzionale del paese.

Il ruolo dell’Anti-War Committee

Il comitato, fondato dopo l’inizio del conflitto in Ucraina, è stato dichiarato “indesiderato” in Russia. Secondo le autorità, gli attivisti del comitato avrebbero finanziato unità nazionaliste ucraine e reclutato membri per i loro scopi. Tuttavia, il comitato stesso afferma che il suo obiettivo principale è quello di supportare chi si oppone all’aggressione russa.

Il clima di paura e repressione continua a crescere, con l’inclusione di figure come Kasyanov e Guriev che evidenzia l’intensificarsi della guerra contro il dissenso. Le azioni del governo non solo minacciano la libertà di espressione, ma pongono anche interrogativi sulla direzione futura della politica russa e sulle possibilità di un vero dibattito democratico.