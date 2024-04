Katia Follesa si è sbottonata sulla presunta crisi con Angelo Pisani, al suo fianco da più di 25 anni. La comica ha ammesso che si tratta di “terreno delicato”, motivo per cui non ama parlarne.

Katia Follesa si sbottona sulla crisi con Angelo Pisani

Qualche tempo fa, il settimanale Oggi aveva parlato di una presunta crisi di coppia tra Katia Follesa e Angelo Pisani. I due, stando a quanto si leggeva, avevano deciso di allontanarsi dopo ben 25 anni insieme. Poco dopo, il settimanale Diva e Donna aveva raccolto una smentita da parte di Katia: “Tutto falso. Io e Angelo ci stiamo ridendo sopra, questa cosa da una parte ci entra e dall’altra ci esce“. Nelle ultime ore, la Follesa è tornata a parlare del chiacchiericcio sulla sua vita sentimentale.

Le parole di Katia Follesa

Intervistata da TvBlog, Katia Follesa ha parlato così della crisi smentita con Angelo Pisani:

“Non ho smentito niente, non ho affrontato il tema, non abbiamo rilasciato dichiarazioni né io né Angelo. Sono tutte notizie inventate, vecchie interviste mescolate, un puzzle inenarrabile. Non abbiamo risposto volutamente”.

Katia Follesa e Angelo Pisani: la crisi c’è o non c’è?

La Follesa ha proseguito:

“Non ha senso che la gente voglia sapere se Katia Follesa e Angelo Pisani stanno ancora insieme o si sono lasciati. Non siamo Totti e Ilary. È un terreno delicato, non ne parlo”.

Katia preferisce non parlare dei problemi di coppia, ma di fatto sembra far intendere che con Angelo non vada tutto per il meglio.