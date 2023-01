Kenya: imbarcazione si ribalta in mare. Ci sarebbero almeno due morti, in salvo i 6 turisti italiani a bordo

Kenya: imbarcazione si ribalta in mare. Ci sarebbero almeno due morti, in sal...

Tragedia in Kenya, dove nelle scorse ore un’imbarcazione per turisti si è ribaltata in mare (a causa di un’onda anomala) con circa 40 persone a bordo.

L’incidente è avvenuto non molto distante da una delle più celebri spiagge del Paese africano, presso la località turistica di Watamu.

Fonti locali riportate anche da Repubblica parlano di due vittime kenyote confermate (si tratta di una donna kenyota e di una bambina): nel frattempo sarebbero per fortuna tutti salvi i 6 italiani a bordo della barca coinvolta nell’incidente.

Stando a quanto riportato da alcune fonti sul posto all’Ansa, i nostri connazionali sarebbero riusciti a raggiungere la riva e a mettersi in salvo a bordo di un’altra nave.

Alcuni dei turisti italiani sono già sotto osservazione

Una parte dei turisti coinvolti nell’incidente in Kenya avrebbe a quanto pare già ricevuto le prime cure mediche sul posto presso le strutture Watamu e Malindi: nessuno di loro è in gravi condizioni.

Parlando di alcuni dei turisti italiani coinvolti Guido Bertoni, General Manager del “Garoda Resort”, ha precisato: