Prosegue la guerra tra Russia e Ucraina stavolta il terreno di battaglia è la capitale del paese Kiev che riceve l’ennesimo duro colpo russo nel tentativo di farla vacillare per poi cedere, stavolta l’obiettivo sono stati i civili e le loro abitazioni.

Guerra Russia-Ucraina, i diversi campi di battaglia

La guerra russo-ucraina si è fronteggiata su diversi campi, quello che all’inizio doveva essere un riappropriarsi delle terre più al confine dell’Ucraina in quanto di lingua russa man mano è diventata una guerra totale allo stato diventato indipendente nel 1991.

Difatti diversi città sono state attaccate e sono ancora oggi bersagliate dalle forze armate russe, Dnipro, Odessa ed ovviamente la capitale Kiev.

A farne le spese naturalmente i civili che non riuscendosi a spostare devono tentare di sopravvivere in condizioni igenico-sanitarie al limite del possibile e con le sirene anti-bombe come principale accompagnamento.

Kiev, la capitale colpita dagli attacchi dell’esercito russo

E’ notizia di poche ore fa dell’attacco notturno alla capitale Kiev da parte della Russia. L’ennesimo dall’inizio della guerra nel febbraio 2022.

Stavolta i raid hanno colpito 20 palazzi nella città come riporta Ansa.it tramite i media ucraini. Le persone sono quindi tuttora senza acqua nè elettricità.

Non si hanno ulteriori informazioni sulle tempistiche necessarie per il ripristino. Tutto questo con un inverno rigidissimo ancora in piena attività.