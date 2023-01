L’ambasciatore dell’Ucraina: “La visita del Papa potrebbe essere un passo verso la pace”

A distanza di quasi un anno da quando, nel marzo 2022, l’aveva invocata la prima di una lunga serie di volte l’ambasciatore dell’Ucraina in Vaticano lo ripete in un momento cruciale della guerra della Russia al suo paese: “La visita del Papa potrebbe essere un passo verso la pace”.

L’ennesima strage stavolta a Dnipro

Il giorno 326 della guerra in Ucraina ha portato l’ennesima pioggia di razzi che ha fatto l’ennesima strage: almeno 20 persone sono state uccise dopo un un raid russo contro un condominio a Dnipro e fra i morti c’è una 15enne. A lanciare l’iniziativa di una visita di Bergoglio come “calmiere etico” e di Meloni come suggello di fiducia ci ha pensato il capo dell’ufficio di Volodymyr Zelensky: “Penso che sia giunto il momento per il Papa di visitare l’Ucraina”.

“La visita del Papa passo verso la pace”

E poi: “Aspettiamo con ansia la visita del premier Meloni“. Gli ha fatto eco l’ambasciatore dell’Ucraina presso la Santa Sede, Andrii Yurash: “La visita del Papa sarebbe vero passo verso la pace“. Yurash ha anche ribadito il “grande apprezzamento da Kiev del supporto permanente all’Ucraina da parte del Papa e dell’importanza che ci sia presto una sua visita nel Paese come un vero passo verso la pace”.