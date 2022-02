Scacco matto alle mafie che trafficano in disperati e lucrano sui migranti: l’antimafia e la polizia arrestano 10 trafficanti di uomini a Milano

Scacco alle mafie dei migranti in Lombardia, dove l’antimafia e la polizia arrestano 10 trafficanti di uomini a Milano e disarticolano due associazioni a delinquere di due paesi che sfruttavano l’immigrazione clandestina.

Manette a 10 trafficanti di uomini in due gruppi distinti per nazionalità ed uniti per scopi criminali

Ad operare la Polizia di Stato di Milano, coordinata dalla Procura di Milano per la parte requirente sui reati associativi normati dal 416/bis del Cpp che compete alla Direzione Distrettuale Antimafia. L’attività investigativa in questione aveva preso di mira alcuni stranieri “appartenenti a due distinte associazioni per delinquere finalizzate al favoreggiamento dell’immigrazione clandestina”.

Sei camerunensi e quattro afghani nel mirino di Squadra Mobile e Dda milanese

Sulla scorta delle risultanze di quelle articolate indagini la magistratura e gli agenti operanti con mansioni di Pg hanno operato due ordinanze di custodia cautelare in carcere.

Quei provvedimenti sono stati emessi nei confronti di sei cittadini camerunensi e quattro afghani. Ma come sono arrivati gli operanti della della Squadra Mobile ai due gruppi criminali?

Le indagini sul campo: intercettazioni telefoniche mirate e poi il “bingo” degli investigatori

I media spiegano che tutto è avvenuto grazie a un’indagine sul campo con servizi di sorveglianza e di intercettazione telefonica, e con l’analisi dei dati di traffico telefonico.

Grazie a quei dati gli inquirenti hanno documentato l’attività di persone presenti sul territorio milanese, camerunensi e afghani. Pare che costoro facessero parte “di cellule specializzate nel trasferimento terrestre dei migranti provenienti, in particolare, dalla zona centrale dell’Africa o dall’Afganistan”.