L’appello di Matteo Bassetti: “Stop alla quarantena per i positivi al Covid”

Il prof. Bassetti dice la sua sulla quarantena dei positivi, che secondo lui sarebbe da abolire

Il Direttore della Clinica Malattie infettive dell’IRCCS Ospedale Policlinico San Martino di Genova Matteo Bassetti, ormai da tempo, ha deciso di applicare rispetto al Covid-19 un approccio decisamente più blando rispetto a molti altri suoi colleghi ed esperti.

Fin da quando la copertura vaccinale in Italia si è finalmente attestata a livelli molto alti e in considerazione della minor apparente patogenicità della variante Omicron (contagiosissima e capace di infettare anche i vaccinati, ma di certo non aggressiva come il virus originale, che aveva trovato una popolazione scoperta) Matteo Bassetti ha deciso di lanciare messaggi di speranza rispetto alla pandemia e al suo sviluppo. Convinto dell’importanza della vaccinazione, il medico ha iniziato a dispensare consigli sul modo in cui le autorità avrebbero dovuto affrontare l’emergenza sanitaria in continua evoluzione.

Dopo aver spiegato in lungo e in largo come si dovrebbero usare le mascherine (senza più obblighi, ma applicando il buonsenso, soprattutto in presenza di persone immocompromesse) Bassetti ha detto la sua su Instagram anche su un altro tema caldo, quello della quarantena.

Niente più quarantena per i positivi: la proposta di Bassetti

Il medico genovese ha caricato nelle scorse ore un video nel quale, oltre ad aggiornare il pubblico sull’efficacia (ancora molto alta) dei vaccini anche rispetto alle nuove varianti ha spiegato che, a detta sua, non servirebbe nemmeno più l’isolamento dei positivi.

Ecco le sue dichiarazioni:

Basta tamponi, soprattutto al pronto soccorso, ma facciamone meno in generale. Eliminiamo l’obbligo di quarantena o l’isolamento dei positivi, non ha più un grande senso continuare con questa cosa. Terzo: evitiamo di creare dei reparti Covid, non servono più a niente. Facciamo delle bolle nei grandi reparti.

Qui sotto il video condiviso da Bassetti.