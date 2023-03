L’assurda scomparsa di Aldo che va al pronto soccorso per dolore alle gambe e muore

Dolore e sconcerto fra Cassinate e Casertano per l’assurda scomparsa di Aldo che va al pronto soccorso per un dolore alle gambe e muore

Dolore, commozione e forte voglia di giustizia per l’assurda scomparsa di Aldo Mambro, che va al pronto soccorso per dolore alle gambe e muore. Il 32enne frusinate si era ricoverato all’Ospedale San Sebastiano e Sant’Anna di Caserta dove è spirato per cause su cui farà luce la magistratura. I media spiegano che la vittima era originario di San Cesario, località tra Cassino e Rocca d’Evandro ma in territorio di San Vittore del Lazio, in provincia di Frosinone.

Al pronto soccorso con dolore alle gambe

Fra chi lo amava e conosceva la morte di Aldo è stata un terremoto e per chiarire le cause del decesso servirà un’indagine. Il giovane sarebbe morto per arresto cardiocircolatorio e la Procura di Santa Maria di Capua Vetere ha aperto un fascicolo di indagine e disposto il sequestro della salma per l’esame autoptico. Aldo era andato in ospedale perché afflitto da dolore e insensibilità alle gambe.

Il ricovero, il decesso e il dolore di tutti

Sulla scorta di una situazione meritevole di verifiche approfondite l’uomo perciò era stato ricoverato, purtroppo le sue condizioni di salute erano rapidamente peggiorate e malgrado l’assistenza sanitaria, Aldo è morto. I media parlano di lutto e dolre nelle comunità “di Cassino, Rocca d’Evandro e Sant’Apollinare, dove Aldo era molto conosciuto”.