Dopo un anno di assenza, Sangiovanni fa il suo ritorno in TV, ospite di Fabio Fazio per raccontarsi a Che Tempo Che Fa.

Dopo un anno di assenza dalle scene, Sangiovanni torna in televisione per condividere il suo periodo di pausa e le difficoltà che ha affrontato. Ospite di Fabio Fazio a Che Tempo Che Fa, l’artista si racconta apertamente sulla sua lontananza dalla musica, sulle sfide personali e sulle riflessioni che lo hanno portato a un profondo cambiamento. Un’opportunità per scoprire il suo lato più autentico, lontano dal clamore mediatico.

Il ritorno di Sangiovanni sui social

Il 28 marzo Sangiovanni è tornato sui social dopo una lunga pausa e ha dichiarato di stare bene, di essere felice di poter condividere questo momento con i suoi fan.

Il cantante ha spiegato di sentirsi molto meglio e di essere tornato in studio, dove ha ripreso a scrivere e cantare. L’artista ha poi ringraziato calorosamente i suoi sostenitori, esprimendo la sua gratitudine per il supporto ricevuto durante tutto il periodo di pausa. Ha descritto l’affetto dei fan come qualcosa di straordinario e commovente, definendolo “veramente bellissimo”. Infine, ha espresso il desiderio di poter presto ricambiare tutto l’amore che gli è stato dato.

L’ex fidanzata, la depressione e la pausa dalla musica: Sangiovanni si confessa

La vita sentimentale di Sangiovanni è sempre stata sotto i riflettori, soprattutto dopo la sua partecipazione ad Amici nel 2020, dove ha conosciuto Giulia Stabile. La loro relazione, durata circa tre anni, è stata spesso al centro dell’attenzione.

Nel 2022, Sangiovanni raccontò che, pur essendo personaggi pubblici, cercavano di vivere la loro storia come una coppia normale, basata sull’affetto e sul sostegno reciproco. Tuttavia, a giugno 2023, si sono separati. La rottura è stata raccontata nel brano “Finiscimi“, presentato al Festival di Sanremo 2024, dove il cantante lo definì una “lettera d’addio” a Giulia. Nonostante la loro storia fosse pubblica, i due non hanno mai rivelato i dettagli della separazione.

Nel 2022, in un’intervista al Corriere, Sangiovanni ha rivelato di aver attraversato momenti difficili nella sua carriera, superandoli grazie alla musica. Nonostante ciò, ha ammesso che, dopo un periodo di speranza, si è trovato di nuovo in un momento difficile.

“Ho iniziato a fare musica in un momento buio, ho pensato che la musica mi salvasse, e l’ha fatto. Ma poi a un certo punto mi sono sentito come prima, in un periodo non dei migliori, e la musica c’era. Significa che ci saranno sempre momenti in cui si cade, e non c’è da vergognarsi“.

Oltre alla musica, ha parlato dell’importanza della terapia, che ha seguito per anni, anche prima del suo ritiro. Ha condiviso un insegnamento del suo terapeuta:

“Tengo fissa una delle cose che mi ha insegnato il mio terapeuta: ogni sofferenza ha la sua dignità. Cadere non è una cosa da temere, ma da gestire, da vivere, da lì puoi riuscire a volare, anche nuotando dentro alla tristezza e alla depressione”.

Sangiovanni ospite a Che Tempo Che Fa

Questa sera, domenica 6 aprile, in diretta su Nove, andrà in onda una nuova puntata di Che Tempo Che Fa, con Fabio Fazio che ospiterà Sangiovanni. Al fianco di Fazio, come sempre, Luciana Littizzetto, con la sua inconfondibile comicità, e Filippa Lagerbäck, che introdurrà le interviste del programma.