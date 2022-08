Spiragli nella delicata vicenda dell’ex sarta di Sofia Loren: l'84enne Loretta lascerà il carcere ed andrà in un convento della cittadella missionaria

Dopo un fermo ed una custodia cautelare che legavano male con i suoi 84 anni l’ex sarta di Sofia Loren lascerà il carcere ed andrà in un convento. La signora Loretta M. aveva accoltellato il marito che la stava picchiando con violenza e che è fuori pericolo, perciò l’accusa a suo carico è più tenue e la donna andrà in una struttura esterna.

L’ex sarta della Loren andrà in convento

La vicenda di Loretta aveva suscitato molto scalpore perché il 10 agosto era stata prelevata a suo dire senza che potesse neanche prendere le sue cose e condotta in carcere, ma la garante per i detenuti Gabriella Stramaccioni aveva messo il suo impegno nel risolvere una faccenda molto delicata. Il marito era stato in prognosi riservata per alcuni giorni ma adesso è ricoverato al Policlinico di Tor Vergata in codice giallo, sembra fuori pericolo.

Gabriella Stramaccioni, garante romana dei diritti dei detenuti, aveva denunciato: “Questa donna equilibrata, signorile, dignitosa è stata consegnata al carcere senza alcuna alternativa. Non aveva i suoi effetti personali e neppure la dentiera. Immaginate il suo stato d’animo”.

La ricerca di soluzioni alternative al carcere

La denuncia della Stramaccioni e la ricerca di soluzioni alternative per una donna che in passato aveva confezionato abiti per Sofia Loren, Marcello Mastroianni ed anche Alberto Sordi, ha sortito i suoi effetti.

A breve il magistrato di turno dovrebbe firmare un provvedimento per trasferire Loretta nel convento della Fondazione cittadella missionaria della casa del povero.