L'ex viceministro iraniano Akbari è stato impiccato

Messo a morte dal regime poche ore fa, l’ex viceministro iraniano Alireza Akbari è stato impiccato.

Il politico considerato dissidente era accusato di essere una spia al sevizio del Mi6 del Regno Unito. E per questo motivo, da quanto si apprende, Akbari, ex viceministro della Difesa, è stato condannato alla pena capitale come spia britannica ed è stato impiccato dal regime iraniano. A dare la notizia ripresa da tutte le agenzie e testate sono stati i media locali.

Ex viceministro iraniano della Difesa impiccato

E ci sono altri particolari: pare che alla stessa famiglia di Akbari, che aveva anche la cittadinanza britannica, sia stato chiesto di andare in prigione mercoledì scorso.

Lo scopo era agevolare quella che in gergo carcerario si chiama la “la visita finale”. In quel frangente sua moglie aveva detto che il marito era stato “spostato in isolamento”. Akbari era stato arrestato nel 2019 ed era stato condannato come spia britannica.

L’arresto, le torture in cella e le accuse

Quell’accusa di spionaggio lui l’aveva sempre respinta ed aveva anche denunciato di essere stato torturato e “costretto a confessare crimini che non ha commesso”.

I giudici iraniani gli contestavano di aver ottenuto informazioni top secret dal segretario del Consiglio supremo per la sicurezza nazionale Ali Shamkhani. In cambio di cosa? Di “una boccetta di profumo e di una maglietta”.