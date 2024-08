L’oroscopo della prossima settimana, dal 19 al 25 agosto, rivela numerosi cambiamenti in vista per ogni segno zodiacale, sia in ambito amoroso che in quello lavorativo. Ecco, però, i segni più fortunati nei prossimi giorni.

L’oroscopo della settimana dal 19 al 25 agosto

I segni più fortunati della prossima settimana saranno quelli di terra. Dunque, buone notizie per il Toro, la Vergine e il Capricorno in ambito amoroso. Ecco tutte le previsioni.

Ariete: non ci sono belle notizie per questo segno perché si tratterà di una settimana impegnativa. Tuttavia, presto arriveranno delle novità che sorprenderanno il segno e daranno una svolta alla carriera. Buone notizie anche in amore, nessuna particolare difficoltà in arrivo.

Toro: sentimenti instabili previsti nella giornata di domani, lunedì 19 agosto. Tuttavia, già da martedì inizierà un periodo sereno per il Toro soprattutto in ambito amoroso e con gli amici più stretti, grazie al pianeta dell’amore in favore. Notizie peggiori, invece, in ambito lavorativo dove il segno si sentirà messo molto sottopressione.

Gemelli: la settimana inizierà con il piede giusto. Le vecchie incomprensioni nei rapporti andranno via via a migliorare, mentre non si perderà il focus sui progetti lavorativi.

Cancro: le coppie stabili raggiungeranno una passione sempre più forte, ma per molti il cuore inizierà a battere per qualcuno incontrato da poco. Bisognerà, invece, pensare bene ai prossimi passi che condurranno al successo nel lavoro.

Leone: in arrivo una settimana particolare, continueranno gli alti e bassi in amore. Tanta la delusione per una storia passata finita male. Il lavoro, invece, offrirà momenti sereni.

Vergine: la settimana inizia con Venere che spinge i nati sotto questo segno a provare nuove emozioni. Tuttavia, la paura di sbagliare è sempre dietro l’angolo, soprattutto con il lavoro.

Bilancia: ottime novità anche per la bilancia. È arrivato il momento di fare spazio a nuove esperienze nel campo dell’amore. Nessun problema sul lavoro dove ci saranno opportunità da cogliere al volo.

Scorpione: il rapporto con il nuovo partner, con il quale si è instaurato un legame negli ultimi tempi, sembra diventare sempre più forte. Il lavoro andrà molto meglio e i rapporti con i colleghi miglioreranno.

Sagittario: gelosia in vista nei confronti del proprio partner, ma questo atteggiamento potrà mettere sempre più a rischio il rapporto. Dunque, attenzione a questo atteggiamento, meglio modificarlo in tempi brevi. Occhi aperti, invece, per cogliere opportunità nel lavoro.

Capricorno: da giovedì il Sole entrerà in Vergine e questo segno vivrà un momento di estrema carica. L’amore è ciò di cui si ha bisogno in questo momento, lasciarsi andare all’abbraccio del partner può far dimenticare le brutte situazioni presenti al lavoro.

Acquario: si ha la serenità giusta per affrontare una nuova settimana. Nessun problema in amore mentre, il lavoro, che ha creato non poche preoccupazioni nell’ultimo periodo, offrirà delle buone opportunità.

Pesci: nervosismo nell’aria, bisognerà prendere una decisione difficile nelle prossime ore. Il lavoro andrà molto meglio, nonostante lo stress, ma con un po’ di pazienza tutto si risolverà.