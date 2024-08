L’oroscopo di oggi, giovedì 1 agosto 2024, rivela numerosi cambiamenti in vista con l’arrivo di un nuovo mese. Novità per ogni segno zodiacale, sia in ambito amoroso che in quello lavorativo.

Oroscopo di giovedì 1 agosto: le previsioni per ogni segno

Il segno fortunato di questa giornata è il Cancro mentre il segno sfortunato il Capricorno: ecco tutte le previsioni in merito ad ogni segno zodiacale.

Ariete: giornata positiva per i nati sotto il segno dell’Ariete. I progetti lavorativi continuano nel verso giusto e si ha tutta l’energia per portare avanti al meglio l’obiettivo. Buone notizie anche in amore: si prevede un periodo passionale, e buone opportunità per chi deve fare nuovi incontri.

Toro: cambiamenti in ambito lavorativo rappresentano un grande momento di svolta, attenzione però al carico lavorativo che può portare a stanchezza e stress. In amore il Toro non deve escludere gli incontri perché Venere continua un transito davvero favorevole.

Gemelli: le stelle sono favorevoli per combinare degli incontri piacevoli. Sul piano lavorativo, invece, gli astri rappresentano un consolidamento di ciò che era stato avviato precedentemente.

Cancro: una giornata super fortunata per il Cancro. Si tratta di un buon momento per riflettere sui propri progetti, presenti e futuri. Nessun problema in ambito lavorativo, si continua a portare avanti gli obiettivi con una pazienza che contraddistingue questo segno. Amore intenso, invece, grazie a Venere nel Leone.

Leone: l’amore mette a dura prova questo segno. Bisogna comunicare apertamente affinché vengano eliminati i dubbi e migliorare il rapporto con il partner.

Vergine: l’amore verso se stessi non manca e questo è il punto di partenza per coltivare buoni rapporti. Bisogna fare attenzione però a conciliare lavoro e vita familiare per non incrinare i rapporti.

Bilancia: i nati sotto questo segno possono contare su un cielo davvero positivo per i nuovi incontri. Dare il giusto tempo alle relazioni affettive e al lavoro è necessario e fondamentale, solo così tutto procederà senza intoppi.

Scorpione: una giornata e un mese con Luna favorevole per i rapporti. Cambiamenti in vista. Periodo produttivo anche nel lavoro.

Sagittario: al lavoro si continua a dimostrare le proprie capacità nell’affrontare problematiche inaspettate, distinguendosi da altri. In amore tante le opportunità: possibilità di rinnovamento non solo per i nuovi partner, ma anche per le coppie.

Capricorno: amore intenso e comunicativo grazie a Mercurio e Urano. Il lavoro procede senza troppe esitazioni, ma per dare il meglio bisogna tenere a bada il malumore.

Acquario: questo segno deve fare i conti con l’opposizione di Venere che non rende brillante l’amore. Tanti i problemi da chiarire in amore, ma è fondamentale prendersi un momento con il proprio partner per raccontarsi cosa non sta funzionando nel rapporto. Nuove opportunità lavorative, invece, grazie a Plutone.

Pesci: è arrivato il momento di chiudere con il passato e dare spazio a incontri inaspettati in amore. Il lavoro risulta molto impegnativo.