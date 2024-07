L’oroscopo della settimana che va da lunedì 29 luglio a domenica 4 agosto, con tutte le previsioni per ogni segno zodiacale.

L’oroscopo della settimana dal 29 luglio al 4 agosto: brutte notizie per questo segno

L’oroscopo della settimana dal 29 luglio al 4 agosto svela cattive notizie per un segno in particolare, che non sarà baciato dalla fortuna. Scopriamo le previsioni per tutti i segni zodiacali.

Ariete: uno dei segni con maggiore energia. Sarete vivaci e pieni di voglia di fare, ma anche molto fortunati. Avrete idee brillanti e tanti nuovi progetti a cui dedicarvi;

Toro: avrete voglia di mettervi in gioco per trascorrere una settimana ricca di successi e di obiettivi da raggiungere. Non sarete molto socievoli ma non dovrete forzare le cose, quando avrete voglia riuscirete a stare in compagnia;

Gemelli: una settimana molto positiva e dinamica, con incontri che vi faranno riflettere e momenti di grande divertimento. Godetevi queste giornate piene di novità e di momenti belli;

Cancro: sarà una settimana in cui potrete prendere delle decisioni anche importanti, basandovi anche su scelte fatte in passato. Sarete davvero felici di impegnarvi e di puntare tutto sulla comunicazione;

Leone: come sempre un grande protagonista, con tanta determinazione e un’energia davvero coinvolgente. Sarete davvero irresistibili e tutti vorranno stare in vostra compagnia;

Vergine: una settimana che inizierà un po’ a rilento, ma che potrebbe nascondere qualche sorpresa. Cercate di mettere alla prova le vostre capacità organizzative;

Bilancia: la vostra settimana sarà super, con tanta voglia di divertirvi e condividere esperienze con amici e partner. Cercate solo di non essere troppo critici, per non andare incontro a discussioni inutili;

Scorpione: non sarà una settimana particolarmente positiva, perché dovrete affrontare diverse situazioni fastidiose. Cercate di trovare il lato positivo e di impegnarvi per dare il meglio di voi stessi anche nelle circostanze più spinose;

Sagittario: potrebbero esserci nuove esperienze in vista, ma voi non sarete particolarmente propensi all’avventura. Potreste andare incontro a qualche situazione stressante, per cui dovrete cercare di gestire le vostre emozioni;

Capricorno: sarete molto attenti ai dettagli e avrete una grande capacità di comunicare in modo preciso con gli altri. Abilità che sicuramente vi sarà molto utile in alcune situazioni che si presenteranno durante la settimana;

Acquario: sarà una settimana abbastanza positiva, ma non avrete una particolare voglia di tirare fuori il meglio di voi. Dovrete trovare il vostro modo di ritrovare le energie e la giusta spinta per mettervi in gioco;

Pesci: vi sentirete davvero sotto pressione durante la settimana, soprattutto tenendo conto che la fortuna ha deciso di voltarvi le spalle. Probabilmente è il momento di fare un respiro profondo e cercare una soluzione.