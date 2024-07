L’oroscopo del weekend del 27 e 28 luglio svela la classifica dei segni più fortunati. Sarà un fine settimana speciale per alcuni segni, ma non per tutti.

Oroscopo del weekend del 27 e 28 luglio: la classifica dei segni zodiacali più fortunati

L’oroscopo del weekend del 27 e 28 luglio svela quali saranno i segni zodiacali baciati dalla fortuna e quelli meno fortunati. Scopriamo insieme la classifica completa per questo fine settimana.

12 – Cancro: sarà un weekend particolarmente nervoso, che coinvolgerà anche i rapporti affettivi. Se non presterete attenzione, potreste avere diversi problemi con le vostre relazioni;

11 – Pesci: non riuscirete a colmare il vostro profondo bisogno di affetto, per cui concentrerete la vostra attenzione su questioni più materiali e pratiche;

10 – Scorpione: l’amore vi metterà alla prova e potrebbero esserci discussioni e tensioni con la persona amate. Cercate di mantenere la calma;

9 – Bilancia: metterete da parte l’amore per dedicarvi di più alle amicizie, cercando di trascorrere un fine settimana leggero e divertente, come piace a voi;

8 – Acquario: nonostante l’atteggiamento un po’ scostante in famiglia, sarete affidabili con il partner e desiderosi di fare nuove amicizie. Sarà per voi un’occasione di confronto con gli altri;

7 – Sagittario: l’amore vi regalerà grande supporto e trascorrerete un fine settimana pieno di affetto e di amore, che vi renderà immensamente grati per le persone che vi circondano;

6 – Gemelli: vi dedicherete completamente all’amore e alla famiglia, ricevendo in cambio moltissimo affetto. La famiglia sarà fondamentale per il vostro umore, così come le amicizie;

5 – Leone: coronare i vostro sogno d’amore sarà importante e questo weekend vi darà grande soddisfazione sotto questo punto di vista. La comunicazione sarà il vostro punto forte;

4 – Capricorno: realizzerete desideri importanti con la persona amata e riuscirete ad aprirvi al punto da rivelare anche qualche vostro segreto. Sarà un fine settimana molto profondo e produttivo;

3 – Toro: le vostre vicende amorose prenderanno una svolta positiva e riuscirete ad essere molto più ottimisti e pieni di voglia di fare dal punto di vista sentimentale;

2 – Vergine: nuove prospettive amorose vi aiuteranno a superare qualche aspetto negativo del vostro passato. Sarà un weekend davvero molto positivo e pieno di romanticismo;

1 – Ariete: l’amore sarà il centro del vostro fine settimana, una grande fonte di gioia a cui non vorrete rinunciare. Ci sarà molta comunicazione e tanti momenti dolci e romantici.