Le stelle hanno riservato grandi novità per alcuni segni zodiacali in questo caldo weekend del 6 e 7 luglio 2024. Attenzione a Scorpione, ma anche Bilancia e Pesci!

Oroscopo weekend 6-7 luglio: tra sorprese e delusioni

Ariete: In generale sei ricco di energia. Hai tanti progetti da portare avanti al lavoro, ma non esagerare: concediti dei momenti di riposo e non fare le ore piccole. Le relazioni romantiche e le amicizie vanno bene.

Toro: Sicuramente sei un po’ confuso. In amore ci sono alcuni malintesi da risolvere. Parla chiaro con la persona del cuore ed esprimi ciò che non va, presto si risolverà tutto.

Gemelli: Giove nel segno vi porta forza e ti aiuta a essere concentrato sul lavoro. Per migliorare prova a chiedere consiglio ai collaboratori. Abbi coraggio di visitare posti nuovi.

Cancro: Al lavoro stai vivendo un momento decisivo. Attenzione alle prossime mosse che potrebbero influenzare i tuoi mesi futuri.

Leone: In questo momento sei un po’ giù di corda. Al lavoro sei preoccupato per alcuni progetti che non sembrano prendere il via. Non ti scoraggiare e chiedi consiglio ai colleghi per migliorare e per risolvere i problemi.

Vergine: Non dimenticare mai il dialogo. Solo parlando con il partner potrete finalmente risolvere i problemi che vi affliggono da lungo tempo.

Bilancia: Da single potresti fare un incontro speciale proprio in questo weekend. Sul lavoro ti sei fatto un po’ prendere in giro da qualcuno: fai attenzione.

Scorpione: In amore è un momento di riflessione. Se ci sono malintesi con la dolce metà prova a parlarne per cercare insieme una soluzione.

Sagittario: Il weekend sarà all’insegna dell’amore. Se sei single, potresti prenderti una cotta per qualcuno lontano dai tuoi standard. Se il tuo cuore è già occupato da una persona speciale, cerchi il modo di passare più tempo con la dolce metà.

Capricorno: Attualmente sta procedendo tutto bene. Al lavoro i progetti vanno avanti a gonfie vele. Attenzione a non trascurare la famiglia e le relazioni.

Acquario: Devi assolutamente prenderti un po’ di tempo per te stesso. Il lavoro ti sta facendo stancare più del dovuto e il livello di stress è elevatissimo.

Pesci: Senti il bisogno di ricaricare le batterie. Concediti un momento di riposo per staccare la spina. In amore hai le idee confuse.