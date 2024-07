L’oroscopo di oggi, giovedì 4 luglio 2024, prevede una giornata ricca di sorprese, novità e cambiamenti: ecco cosa riservano gli astri per ogni segno zodiacale.

Le previsioni dell’oroscopo per la giornata di oggi

Per affrontare al meglio la giornata ascoltiamo i consigli dei segni zodiacali:

Ariete: la luna in gemelli aiuterà i nati sotto il segno della Bilancia e dell’Ariete a vivere a pieno la vita domestica. Inoltre, la prima metà di questo mese di luglio favorisce i sentimenti, dunque mettere da parte la paura del rischio.

Toro: giornata instabile per il Toro, discussioni nella vita di coppia dopo un periodo intenso focalizzato sul lavoro.

Gemelli: la Luna a favore può offrire maggior stabilità, ma il consiglio è quello di evitare decisioni azzardate tra oggi e i prossimi giorni. In questo momento c’è bisogno di mantenere la calma e la tranquillità.

Cancro: dopo giorni ricchi di lavoro si iniziano a notare i primi frutti, ma se c’è un clima sereno in questo ambito, non si può dire lo stesso in ambito familiare: saranno giorni determinanti per risolvere vecchi dissapori. L’amore è intrigante e attenzione ad un incontro che difficilmente lascerà indifferenti.

Leone: periodo molto fortunato per questo segno, Venere rimarrà nel segno fino al mese di ottobre, portando energia positiva e favorendo gli amori nati da poco. Molto stress però in ambito lavorativo.

Vergine: c’è bisogno di diventare più scaltri rispetto al solito. Meglio evitare i conflitti con amici e colleghi e se si è in crisi con il partner, tra oggi e domani prestare molta attenzione.

Bilancia: momento di grande passionalità e i nuovi amori saranno favoriti. Il lavoro sembra procedere per il meglio, ma qualcosa blocca i successi, meglio evitare gli errori in questo momento.

Scorpione: momento per le coppie che si trascinano dietro vecchi dissapori. In campo lavorativo, Giove porterà dei cambiamenti significativi.

Sagittario: la Luna in sestile aumenta la possibilità di fare incontri interessanti, periodo interessante per i single. Momento di crescita in ambito lavorativo, ma attenzione alle spese.

Capricorno: bisognerebbe passare più tempo con il partner e ridurre l’attenzione sul lavoro, ma soprattutto concedersi un po’ di riposo dopo un periodo molto stressante.

Acquario: nervi tesi per questo segno, agitazione è la parola d’ordine in questa giornata.

Pesci: brutta giornata anche per i Pesci, discussioni in vista con il proprio partner, ma anche in famiglia. In ambito lavorativo bisogna riflettere sul proprio presente e passato.