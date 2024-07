Oroscopo di oggi, lunedì 8 luglio 2024: previsioni per ogni segno zodiacale

L’oroscopo di oggi, lunedì 8 luglio 2024, prevede una giornata ricca di sorprese e cambiamenti su amore e lavoro: ecco cosa riservano gli astri per ogni segno zodiacale.

I segni di Fuoco vivranno questa giornata con un po’ di tensione, i segni di Terra cercheranno di migliorare sul lavoro, mentre quelli d’Aria proveranno molta serenità. Infine, quelli d’Acqua saranno destinati a vivere nuove emozioni.

Ariete: in ambito lavorativo nessuna preoccupazione, i progetti procedono a gonfie vele e il team è contento di questa collaborazione. Giornata fortunata anche in amore, nessun problema in vista.

Toro: giornata meno fortunata per il Toro che vivrà qualche complicazione a causa di Mercurio-Luna in Leone. Molti problemi sul lavoro per la troppa insicurezza. Per l’amore e le amicizie, invece, nessuna preoccupazione.

Gemelli: momento fortunato anche per i nati sotto il segno del Gemelli. In amore ci potranno essere incontri interessanti, bene anche il lavoro dove ci si scontrerà con nuove situazioni senza difficoltà.

Cancro: l’amore, per i single, potrà riservare un incontro importante, mentre se si ha una relazione il legame con il partner si intensifica. Notizie positive anche sul lavoro: nessun ostacolo in vista. Luglio sarà un mese importante per la vita del Cancro.

Leone: Mercurio nel segno riceve sin dalle prime ore del giorno lo stimolo della Luna: miglioramenti finanziari importanti. Inoltre, con la Luna e Mercurio nel segno ci sarà un senso di difesa ancor più forte che mai.

Vergine: continuano i progetti lavorativi senza nessuna situazione preoccupante. Qualche complicazione in più in ambito amoroso: se ci sono problemi con la dolce metà o in famiglia è giunto il momento di parlare, prima di prendere decisioni drastiche.

Bilancia: ottimi risultati sul lavoro, ma stessi problemi della Vergine in amore. Ci sono alcune cose non piacciono, a tal punto da mettere in discussione la relazione. Bisognerà parlarne prima di prendere una decisione di cui potersi pentire.

Scorpione: il lavoro prosegue senza particolari problemi, mentre il rapporto con il partner si intensifica sempre di più.

Sagittario: molta stanchezza in ambito lavorativo, mentre in amore e in amicizia ci potranno essere alcuni malintesi.

Capricorno: soddisfazione al lavoro e in amore. Con Marte a favore la voglia di esagerare impera, ma bisogna sempre fare attenzione al pericolo.

Acquario: difficile trovare il giusto tempo sia per il lavoro che per l’amore. Poche energie dopo il ritorno a casa e il partner potrebbe sentirsi trascurato.

Pesci: nuove alleanze con i colleghi e nuovi progetti in vista. L’amore ed amicizia continuano ad essere costruite pian piano.