L'orsa Jj4 potrebbe essere trasferita in Romania

C’è un possibile futuro fuori dall’Italia per l’orsa Jj4, ritenuta responsabile dell’aggressione e uccisione del runner trentino Andrea Papi (26 anni al momento della morte). L’animale potrebbe essere trasferito in Romania. Si ricorda come l’orsa è stata catturata alcune settimane fa; verrebbe trasferita in un luogo protetto da cui non potrebbe uscire. È stata l’Oipa (Organizzazione internazionale protezione animali) a proporre una simile soluzione al Ministero dell’Ambiente, nel caso in cui non sia possibile la liberazione dell’orsa in natura. Al momento non è dato sapere quale sia il parere del Ministero al riguardo.

Orsa Jj4 in Romania? Ecco dove troverebbe rifugio

Nel caso di trasferimento in Romania, l’orsa Jj4 troverebbe rifugio presso il Liberarty Bear Sanctuary Zărneşti, realtà gestita dall’associazione Millions of Friends, lega membro di Oipa International. Valentina Bagnato, la responsabile delle Relazioni internazionali dell’Oipa, ha spiegato tramite una nota: “In questi giorni abbiamo avuto dal Santuario le indicazioni sulla procedura d’adottare per l’eventuale trasferimento”.

Bagnato: “Una procedura minuziosa”

Valentina Bagnato ha proseguito spiegando che quella del possibile trasferimento di Jj4 è “una procedura minuziosa e attenta alla salute e al benessere dell’animale di cui abbiamo informato il Ministero, una procedura che garantisce la sicurezza nel trasporto, il controllo sanitario e la gestione dell’animale”.