La bambina con il lecca-lecca ed il fucile: la foto-icona che in Ucraina è diventata virale

La bimba ha 9 anni e, mentre sta mangiando un lecca-lecca, tiene in braccio un fucile. A fotografarla è stato il padre.

Guarda un punto preciso, con l’atteggiamento di un soldato in allerta, la bambina di 9 anni, la cui foto sta facendo il giro del mondo.

Ucraina, la foto simbolo della bimba con il fucile ed il lecca-lecca

Capelli castano chiaro, intrecciati con un nastro che porta non casualmente i colori giallo-azzurro della bandiera ucraina, abbraccia un fucile con un lecca-lecca in bocca, invece di fumare una sigaretta, come farebbe qualsiasi altro soldato che in queste ore sta difendo l’Ucraina dall’attacco russo.

Ed è seduta su un davanzale di una casa distrutta, basta guardare le pareti demolite ed annerite dal fumo. Una posa decisa, voluta. Una posa per urlare no alla guerra.

Girl with Candy: la foto del papà su Facebook

Dopo la donna incinta di Mariupol, diventata simbolo dei bombardamenti su un ospedale pediatrico, ecco che arriva un’altra immagine iconica del conflitto in Ucraina: questa volta però la protagonista dello scatto è una bambina di 9 anni ed il titolo della foto è “Girl with Candy”, scattata dal papà della piccola, Oleksii Kyrychenko.

É un’immagine forte, è un’immagine che dice basta alla violenza, all’infanzia negata per via del potere e della violenza, che urla come la guerra in Ucraina sta colpendo in primis i più piccoli.

Eppure, la bimba che è stata immortalata non ha paura. La sua è un’espressione di sfida e di coraggio, per dire grazie ai soldati ucraini che stando difendendo la sua città.

Il tweet di Donald Tusk

La foto in queste ore sta rimbalzando sui social, basti pensare che è stata twittata anche dall’ex presidente del Consiglio Europeo, il polacco Donald Tusk, con queste parole:

“Ora dite a lei che sanzioni più pesanti sarebbero troppo costose per l’Europa”.

I retweet del solo post di Tusk sfiorano quota 5.000, mentre il papà su Facebook supera le 200 condivisioni.

La guerra in Ucraina sta mostrando con questa foto-icona la sua faccia più drammatica, rappresentata con il volto dell’innocenza dei bambini.