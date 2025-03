Un dispositivo innovativo per la salute pubblica

La bella Ati (Aircraft Transit Isolator) rappresenta un esempio straordinario di come l’innovazione tecnologica possa coniugarsi con le esigenze di emergenza sanitaria. Questo dispositivo, progettato per il trasporto di pazienti in condizioni critiche, ha svolto un ruolo cruciale durante la pandemia di Covid-19. Utilizzato dall’Aeronautica Militare, ha permesso di salvare la vita a centinaia di cittadini, dimostrando l’efficacia delle forze armate nel rispondere a crisi sanitarie.

La cerimonia di consegna al Museo storico

Il , a cinque anni dall’inizio della pandemia, si è tenuta una cerimonia significativa presso il Museo storico di Vigna di Valle. Alla presenza del generale Aurelio Colagrande, sottocapo di Stato Maggiore dell’Aeronautica, sono state celebrate le conquiste e i sacrifici delle forze armate. La barella Ati è stata ufficialmente inserita nel percorso espositivo del museo, un luogo che custodisce la memoria dei velivoli e delle innovazioni che hanno segnato la storia dell’aeronautica italiana.

Un tributo alla dedizione e al coraggio

La presenza della barella Ati nel museo non è solo un riconoscimento dell’ingegno tecnico, ma anche un tributo alla dedizione e al coraggio del personale sanitario e militare. Durante i momenti più critici della pandemia, questi professionisti hanno lavorato instancabilmente per garantire assistenza e supporto a chi ne aveva bisogno. La barella diventa così un simbolo di speranza e resilienza, un monito per le future generazioni sull’importanza della preparazione e della risposta alle emergenze.