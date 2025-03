Una vincita che cambia tutto

La notizia ha scosso la comunità di Rovigo: una donna di 45 anni ha avviato una battaglia legale contro il marito di 51 anni, originario di Napoli, per rivendicare la metà di una vincita record al Superenalotto, pari a 88 milioni di euro. La vicenda è emersa durante una procedura di separazione, con la donna che ha deciso di farsi rappresentare da un avvocato per ottenere il mantenimento e una parte del montepremi.

La crisi coniugale e la richiesta di separazione

Secondo quanto riportato dallo studio legale Francesco Di Giovanni di Roma, la coppia si trova in una “situazione di crisi coniugale”. La donna, un’estetista a domicilio, ha dichiarato di aver appreso della vincita grazie a messaggi inviati dal marito alla sorella, nei quali annunciava la sua fortuna. Questa scoperta ha spinto la donna a richiedere la separazione legale, accompagnata da una richiesta di mantenimento di cinquemila euro mensili o, in alternativa, una liquidazione di 44 milioni di euro, ovvero la metà della vincita.

La questione legale delle vincite

I legali della donna sostengono che, secondo la giurisprudenza della Cassazione, le vincite delle lotterie e dei giochi nazionali rientrano nella comunione legale dei coniugi, anche se il denaro utilizzato per la giocata proviene da uno solo dei due. Nel caso specifico, la coppia aveva scelto il regime della comunione legale al momento del matrimonio, il che complica ulteriormente la situazione. La questione solleva interrogativi importanti sulla gestione delle vincite e sui diritti dei coniugi in caso di separazione.

Le implicazioni sociali e psicologiche

Questa vicenda non è solo una questione legale, ma mette in luce anche le implicazioni sociali e psicologiche legate al gioco d’azzardo e alle vincite milionarie. La fortuna può cambiare le dinamiche familiari e portare a conflitti inaspettati. La storia di questa coppia di Rovigo è un esempio di come una vincita possa trasformarsi in una fonte di tensione e divisione, piuttosto che di gioia e unità.