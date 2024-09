La bevanda Boem, sviluppata da Fedez e Lazza, ha chiuso i conti segnando una perdita di quasi 2 milioni di euro.

Fedez e Lazza, lo scorso anno, hanno introdotto al commercio un energy drink di loro produzione. Tuttavia, come segnalato da Il Tempo e sottolineato da Il Fatto Quotidiano, l'interazione finanziaria del primo anno non ha raggiunto il pareggio e ha concluso in una situazione di debito. In una riunion...

Fedez e Lazza, lo scorso anno, hanno introdotto al commercio un energy drink di loro produzione. Tuttavia, come segnalato da Il Tempo e sottolineato da Il Fatto Quotidiano, l’interazione finanziaria del primo anno non ha raggiunto il pareggio e ha concluso in una situazione di debito. In una riunione societaria guidata da Annamaria Berrinzaghi, la madre di Fedez, le finanze per l’anno 2023 sono state analizzate, rivelando una perdita di quasi 1,9 milioni di euro. Questo dato risulta da un fatturato di 235mila euro e spese ammontanti a 2,2 milioni di euro. I soci hanno scelto di affrontare questo deficit attingendo a un fondo di riserve per le azioni, che ora si riduce a 600mila euro. Il nostro drink Boem, creato da Fedez e Lazza, è diventato di proprietà della Lmdv Capital di Leonardo Del Vecchio i quali hanno comprato la maggioranza delle azioni dal celebre rapper di Cigno Nero. Del Vecchio detiene il 53,5% delle azioni mentre la Happy Seltz, una società riconducibile per il 50% alla Zedef della famiglia di Fedez e per il restante 50% alla Rome & More di Massimo Benetello, ne possiede il 43,5%. L’ultimo 3% appartiene alla J Project, controllata dal cantante Jacopo Lazzarini (Lazza) e sua madre. Come citato dal FQ, gli sviluppi promettono una crescita grazie alla vendita del prodotto sia online che offline, e dal mese di ottobre è disponibile anche nei supermercati Esselunga; vi sono infatti feedback positivi. Insomma, se queste recensioni positivi prosegussero, l’anno prossimo le vendite potrebbero stabilizzarsi o addirittura crescere.

Il sito ufficiale descrive la Boem come una bevanda dal chiarore limpido e luminoso, caratterizzata da un’effervescenza distintiva. Fin dal primo assaggio, la Boem stupisce per la sua leggerezza e freschezza. Il suo gusto rivela un aroma potente e pulito, con una nota di zenzero che fornisce profondità e persistenza al palato. Per assaporarla appieno, si raccomanda di servirla fredda (tra i 2° e i 6°), sia direttamente dalla lattina che in un bicchiere con ghiaccio e una fetta di limone.