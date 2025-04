La campana del Giubileo 2025 in lutto per Papa Francesco

La campana del Giubileo 2025 in lutto per Papa Francesco

La Pontificia Fonderia Marinelli di Agnone, in provincia di Isernia, si trova in un momento di profondo dolore per la scomparsa di Papa Francesco. Gabriella Marinelli, comproprietaria dell’azienda insieme ai cugini Armando e Pasquale, ha espresso il lutto della comunità e delle maestranze, sottolineando l’importanza del pontefice per la loro storia e tradizione.

“Noi siamo tutti in lutto, la Fonderia, le maestranze e tutta la nostra famiglia per la morte di Papa Francesco”, ha dichiarato all’ANSA.

Un gesto simbolico per onorare il Papa

In segno di rispetto, la Fonderia ha deciso di coprire la Campana del Giubileo 2025 con un manto nero, fermando il suo suono fino al giorno del funerale del Papa. Questo gesto rappresenta non solo un tributo alla figura di Francesco, ma anche un legame profondo con la tradizione artigianale della fonderia, che da generazioni produce campane per eventi significativi. “La Campana è qui – ha aggiunto Marinelli – e non suonerà fino al giorno del funerale di Papa Francesco”.

Ricordi indelebili e progetti futuri

Gabriella Marinelli ha condiviso un ricordo personale, raccontando di come, durante la Messa del Santo Natale dello scorso anno, la sua famiglia e le maestranze abbiano avuto l’opportunità di salutare Papa Francesco nella Basilica di San Pietro. Questo incontro ha lasciato un segno profondo nei cuori di tutti, rendendo la perdita ancora più difficile da accettare. “Prenderemo accordi con il Vaticano per far sì che la Campana del Giubileo sia posta vicino a Papa Francesco”, ha concluso, evidenziando l’intenzione di mantenere viva la memoria del Papa, proprio come avvenuto per Giovanni Paolo II.

Un legame tra tradizione e spiritualità

La Pontificia Fonderia Marinelli non è solo un luogo di lavoro, ma un simbolo di spiritualità e tradizione. Le campane che produce non sono semplici strumenti musicali, ma portatrici di messaggi e valori. La decisione di onorare Papa Francesco con un gesto così significativo dimostra quanto la figura del pontefice sia stata centrale nella vita della comunità. La fonderia, con la sua lunga storia, continua a essere un punto di riferimento per la produzione di campane destinate a eventi religiosi e civili, mantenendo viva una tradizione che affonda le radici nel passato.