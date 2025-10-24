La casa di Raimondo Vianello e Sandra Mondaini venduta a Pier Silvio Berlusconi

La casa storica di Vianello e Mondaini è stata venduta a Pier Silvio Berlusconi, un acquisto che riporta alla memoria momenti indimenticabili della televisione italiana.

La dimora di Raimondo Vianello e Sandra Mondaini, famosi volti della televisione italiana, ha recentemente cambiato proprietario. Questa casa, conosciuta come “casa Vianello”, è stata venduta dalla famiglia filippina che i due attori avevano adottato, mantenendo l’immobile per tanti anni anche dopo la scomparsa di Mondaini nel 2010.

I motivi della vendita da parte della famiglia, composta da padre, madre e due figli, non sono stati resi pubblici, ma è possibile ipotizzare che le dimensioni e le spese di manutenzione di un’abitazione così grande possano aver giocato un ruolo nella decisione.

Grazie alle rivelazioni del giornalista Valerio Palmieri, che ha commentato la situazione durante un programma televisivo, è emerso che l’acquirente della celebre dimora è Pier Silvio Berlusconi.

Dettagli dell’acquisto

Secondo quanto riportato, Pier Silvio Berlusconi ha acquistato la casa per una cifra di oltre un milione e trecentomila euro. Questo attico, che si estende su una superficie di circa 300 metri quadrati, è composto da cinque camere da letto e cinque bagni, situato nella zona di Milano Due, un complesso residenziale fondato da Silvio Berlusconi negli anni Ottanta. È interessante notare che Pier Silvio possiede già un appartamento nelle vicinanze, il che suggerisce che la scelta di acquistare questa proprietà possa essere stata motivata anche da legami affettivi.

La vera casa di Vianello e Mondaini

È importante chiarire che l’immobile comprato da Pier Silvio non è la casa vista nella sitcom “Casa Vianello”, bensì la vera residenza in cui vivevano gli attori. La casa televisiva era stata realizzata in uno studio di Cologno Monzese, dove ha anche ospitato la camera ardente di Sandra dopo la sua morte. La coppia si era trasferita a Milano da Roma per motivi professionali, e si vocifera che Silvio Berlusconi avesse regalato loro questa abitazione.

Un legame affettivo duraturo

Raimondo e Sandra, che non avevano figli, avevano affidato l’eredità della loro casa ai domestici filippini Pedro Edgardo Magsino e Rosalie Escarez, con i quali avevano instaurato un profondo legame di amicizia. La coppia filippina ha vissuto nella casa e ha allevato i loro due figli, John Mark e Raimond, rendendo l’abitazione un luogo di affetto e calore. Dopo la decisione di vendere, il passaggio della proprietà a Pier Silvio Berlusconi rappresenta non solo un cambiamento economico, ma anche un ritorno simbolico alla famiglia Berlusconi.

Il futuro della casa

Con il passaggio della casa a Pier Silvio, molti si chiedono quale sarà il destino di questo immobile carico di storia e ricordi. Berlusconi ha già altre proprietà significative, come la villa di famiglia ad Arcore e una villa a Portofino, ma l’acquisto della casa di Vianello e Mondaini sembra avere un sapore nostalgico e affettivo. La cifra per l’acquisto, che si aggira attorno a 1,45 milioni di euro, è stata corrisposta attraverso una serie di assegni circolari.

Il legame tra il mondo della televisione e la residenza di Vianello e Mondaini rimane vivo, e gli appassionati della sitcom continuano a ricordare i momenti iconici di questa coppia che ha fatto sognare generazioni di italiani.